Opinión | A FONDO
L’Alcora creix: urbanisme útil
Moltes vegades es pensa que l’urbanisme és una cosa de despatxos, de plànols complicats i de decisions que es prenen lluny de la realitat del carrer. Però la veritat és molt més senzilla i, alhora, molt més important: l’urbanisme és, en essència, la manera en què els veïns i veïnes viuen el seu municipi cada vegada que obrin la porta de casa. És la seguretat de caminar per una vorera, la comoditat de moure’s pel poble o l’estat d’eixe camí que porta a la gent a la seua finca.
Per això, quan la setmana passada vam presentar el pla l’Alcora Creix, l’objectiu no era parlar només d’un projecte de futur a tres anys, sinó d’un compromís real per a millorar el dia a dia de la ciutadania. La intenció d’aquestes línies és que, setmana rere setmana, puguem anar descobrint cada part d’aquest pla, començant hui per la que més ràpidament es notarà en la rutina diària: l’urbanisme útil.
L’Alcora Creix no és el fruit d’una idea aïllada ni d’una inspiració abstracta, sinó que naix d’un exercici d’escolta activa i de diàleg constant. És el resultat de parar atenció als suggeriments que arriben des del carrer, d’escoltar el que funciona i, sobretot, d’atendre allò que cal millorar en l’espai que compartim tots.
De fet, bona part d’aquestes actuacions s’han anat gestant gràcies a la iniciativa d’Urbanisme de Proximitat que lidera el regidor Erik Torner. Mitjançant aquest servei, s’atén personalment als veïns a l’Ajuntament i, si la situació ho demana, el mateix regidor es desplaça amb ells per a veure in situ cada demanda; una tasca que es complementa amb la gestió directa del canal de WhatsApp d’incidències.
Amb aquesta premissa, s’ha decidit que la primera pota del projecte se centre en l’urbanisme, perquè és precisament ací on el canvi es percep amb més rapidesa. El concepte d’urbanisme útil no és una casualitat; es busca una transformació que es puga tocar i sentir, que no es quede només en l’estètica, sinó que aporte una millora real a la qualitat de vida de les persones. Encara que les obres sempre poden generar xicotetes molèsties temporals, quan el resultat es tradueix en carrers més accessibles o connexions més fàcils, l’esforç col•lectiu val la pena. En total, el pla preveu una inversió que supera els 2,1 milions d’euros en aquesta àrea, una xifra que reflecteix la prioritat de cuidar l’entorn que realment xafa la gent.
Una de les apostes més potents d’aquest ambiciós full de ruta és el manteniment constant de les nostres vies, tant les que conformen el cor del nucli urbà com les que s’estenen pel nostre terme. Per una banda, s’ha destinat una partida de 500.000 euros al pla de pavimentació de vials urbans.
Som conscients que el pas del temps i l’ús diari acaben castigant el ferm, i aquesta actuació és fonamental per a posar al dia molts carrers que necessitaven una renovació profunda per a garantir la comoditat i la seguretat de tots. Però l’Alcora no s’acaba on acaben les últimes cases del poble; el nostre territori és extens, actiu i ple de vida a cada racó. Per això, s’han reservat 350.000 euros específicament per a la millora de camins rurals. Per a moltes famílies, l’accés als seus masets, el manteniment de les infraestructures agràries o simplement poder gaudir del nostre entorn natural és una prioritat absoluta. Amb aquesta inversió, busquem donar una resposta real i efectiva a eixa necessitat. Sabem perfectament que encara queda molt per fer i que les necessitats d’un municipi com el nostre no s’esgoten mai, però la clau és treballar amb sentit comú i planificació, anant pas a pas i fent les coses una rere l’altra per tal d’abastar el màxim possible. Tanmateix, el pla l’Alcora Creix no es queda en xifres generals, sinó que baixa al detall amb intervencions en carrers que feia temps que necessitaven una actuació a fons.
És el cas de la remodelació del carrer Morella i els seus adjacents, on invertirem més de 300.000 euros, o la urbanització integral del carrer Calvari i la plaça Alcalde Guillermo Badenes, amb un volum d’actuació similar. Són obres que transformaran barris sencers. A més, estem actuant en punts estratègics per a la convivència, com la Pista Jardí. També pensem en la mobilitat del dia a dia amb la millora de voreres al carrer Federico Michavila, la renovació del cablejat elèctric o la construcció de noves escales per a connectar millor els nostres carrers. També altres actuacions, com la del carrer La Bassa o el conveni amb la urbanització Pla del Sol, són peces clau d’aquest trencaclosques.
Perquè, al final, l’urbanisme útil és el que dona resposta a eixes situacions concretes que, encara que no siguen grans obres faraòniques, canvien per complet la cara del barri i la vida quotidiana de la gent. En definitiva, l’Alcora Creix no és un pla per a fer un poble més gran en el mapa, sinó per a fer un poble millor per a qui el viu cada dia.
Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
- Castellón Sénior activa su edición 2026/2027: plazos y cómo apuntarse a los viajes para mayores de la Diputación
- Cinco pueblos pequeños y ‘desconocidos’ de Castellón para hacer turismo en primavera
- Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
- Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
- Destapado un fraude de más de 160.000 € en prestaciones de la Seguridad Social en Castellón
- El Summer Carnaval de Vinaròs 2026 ya tiene fechas
- El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva en 10.000 m2 para construir nuevos campos de fútbol: ¡Aquí te lo contamos todo!
- Furor por el eclipse en Castellón: Más de 2.000 € por 2 noches y hoteles que ya cuelgan el cartel de completo