Almassora, orgullo de lo que somos

Hoy Almassora vive uno de esos días que invitan a detenerse, a mirar con calma y a reconocer lo verdaderamente importante. Esta tarde, en la Casa de la Cultura, celebraremos el nombramiento de Juan A. Casanova como hijo predilecto y de Primitiu Garcia como hijo adoptivo de nuestro municipio, un acto cargado de emoción y simbolismo. Estamos ante una distinción institucional que encierra una muestra de gratitud colectiva. Un reconocimiento sincero a dos trayectorias que representan lo mejor de Almassora, como son la entrega, la vocación de servicio, el compromiso con los demás y el amor profundo por nuestro pueblo.

Almassora no se entiende sin su gente. Son las personas las que, con su trabajo diario y muchas veces silencioso, construyen la identidad de un municipio. Y hoy rendimos homenaje a dos hombres que han contribuido de manera decisiva a hacer de Almassora un lugar mejor.

Juan Casanova ha sido, durante décadas, y lo sigue siendo, mucho más que un médico. Ha sido cercanía, confianza y humanidad. Ha estado al lado de generaciones de almassorins en momentos clave de sus vidas, ofreciendo no solo atención sanitaria, sino también consuelo y esperanza. Su vocación ha dejado una huella imborrable en nuestro pueblo.

Por su parte, Primitiu Garcia ha dedicado su vida a preservar nuestra memoria. Gracias a su rigor, su pasión y su compromiso, hoy conocemos mejor quiénes somos y de dónde venimos. Ha sido un guardián incansable de nuestra historia, contribuyendo a que nuestras raíces sigan vivas y a que las nuevas generaciones puedan sentirse orgullosas de su identidad.

Ambos representan valores que trascienden lo individual. Nos recuerdan que el verdadero progreso de un pueblo no se mide solo en infraestructuras o cifras, sino en la calidad humana de quienes lo habitan.

Almassora es pasado, presente y futuro. Y ese futuro se construye sobre el legado de personas como Juan Casanova y Primitiu Garcia. Hoy, como alcaldesa, pero también como vecina, siento un profundo orgullo de poder agradecerles, en nombre de todos los almassorins, lo que nos han dado.

Porque cuidar de las personas y preservar nuestra historia es, en definitiva, cuidar de lo que somos. Y ese es, sin duda, el mayor orgullo de Almassora.

Alcaldesa de Almassora