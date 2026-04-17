Carrasco oculta su sueldazo

En política lo que no se cuenta suele ser tan importante como lo que se dice. Y en Castelló hay un silencio que empieza a ser elocuente: el de la alcaldesa sobre su sueldo.

La última vez que Begoña Carrasco publicó en la web municipal sus ingresos fue el 30 de noviembre de 2023. No lo hizo por voluntad propia, sino empujada por las preguntas del Partido Socialista y por el Síndic de Greuges. Y aun así, solo mostró lo que cobraba como portavoz del PP en la oposición, no como alcaldesa.

Desde entonces, nada. Ni una actualización. Ni una explicación. Ni el más mínimo gesto de transparencia. Los vecinos y vecinas siguen sin ver en la web del Ayuntamiento cuánto ingresa hoy quien gestiona su dinero. Conviene recordarlo: no es una opción. Es una obligación legal y ética. Pero el gobierno de PP y Vox ha decidido que rendir cuentas es prescindible.

Promesa incumplida

En 2023 prometieron bajar sueldos. Hoy sabemos que no era cierto. Carrasco superará los 82.000 euros anuales, más que su predecesora. Y su concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, se convertirá en el político mejor pagado de la historia del Ayuntamiento al rebasar los 100.000 euros sumando cargos, en una cifra difícil de justificar en cualquier administración local.

Por eso callan. Porque la transparencia desmonta el relato. No es un descuido. Es una forma de gobernar: ocultar lo incómodo, maquillar la realidad, confiar en que nadie mire demasiado y echar en propaganda para dar brillo al libro de fotos de la señora Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón