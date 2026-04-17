Hay una parte de la política que no sale en los titulares porque se da por hecho que debe funcionar. Es la política que recoge la basura antes de que huela, la que abre el grifo sin que uno piense de dónde viene el agua o la que mantiene una farola encendida sin que nadie se pregunte quién la paga. Eso es municipalismo. Está en los servicios que sostienen el día a día. Curiosamente, solo son protagonistas cuando fallan.

Mediterráneo organizó el III Foro de Municipalismo en Castellón. En las mesas redondas y en las intervenciones se habló de vivienda, emergencias y de cómo garantizar servicios básicos de calidad en un contexto más exigente. En medio, los ayuntamientos intentando cuadrar el círculo.

En residuos, el reto no es solo recoger, sino hacerlo mejor, reciclar más y gastar menos. En el agua, no basta con que llegue. Hay que asegurar su gestión en municipios con realidades muy dispares. Y en la prestación de servicios, una de las claves es la aplicación de las nuevas tecnologías. Apareció otro de los debates clásicos, la colaboración público-privada. Ni demonizada ni idealizada. Simplemente necesaria en muchos casos para sostener estructuras que no aguantarían.

Mientras tanto, el ciudadano sigue a lo suyo. Saca la basura, abre el grifo, enciende la luz. Y no piensa en consorcios, ni en costes, ni en modelos de gestión. Ni falta que hace. Pero esa comodidad exige responsabilidad. Porque ningún sistema funciona del todo si quien está al otro lado no acompaña. Reciclar, consumir con criterio, hacer un uso responsable del agua o cuidar el entorno no son gestos menores. Por eso es importante la concienciación ciudadana, como remarcó Carlos Muñoz, de Simetría Grupo. Eso también es municipalismo.

En otra cita, organizada en Morella por el Club dels Amics de la Ràdio, los amigos periodistas Paco Cerdà y Eric Gras también deslizaron el mensaje de la autocrítica que debe hacer la sociedad ante ciertos asuntos. No hay que mirarse siempre el ombligo. No todo pasa por echar balones fuera.

Quizá convendría recordar aquella frase tantas veces citada, sin olvidar la fiscalización a quienes nos dirigen. No tanto pensar qué puede hacer el país por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestro municipio. Ahí, seguramente, empieza todo.

Redactor jefe de Mediterráneo