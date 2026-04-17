Patrimonio: un tesoro en casa

Cuando hablamos de patrimonio cultural, solemos pensar en grandes monumentos, obras de arte o incluso en tradiciones y fiestas. Sin embargo, existen elementos patrimoniales mucho más modestos que gozan de un considerable valor cultural y educativo. Se conocen como reliquias familiares aquellos objetos que forman parte del entorno familiar, heredados de generaciones anteriores o que conservamos por algún motivo sentimental. Una fotografía, un juguete o un piolet pueden ser ejemplos de reliquias. Son objetos que dicen algo de nosotros o de nuestra familia; que muestran, de forma implícita, el camino a través del cual hemos llegado hasta donde estamos. Por este motivo, son una excelente forma de introducir el concepto de patrimonio en los primeros niveles educativos.

Hay reliquias que pueden tener un valor económico y otras que no. Unas pueden exponerse en nuestros salones y otras recordarnos quiénes somos desde la intimidad de nuestros dormitorios. Algunas pasan desapercibidas en su aparente banalidad, como el correpasillos que usaba mi hija de pequeña o la máquina de coser de la abuela, insignificante hasta que caemos en la cuenta de que un objeto no es solo un objeto, sino lo que hacemos con él. Una máquina de coser, por ejemplo, reclama un espacio (el lugar donde cosía la abuela) y nos remite al entramado de relaciones sociales que se establecía allí. Por qué cose la abuela o con quién lo hace son preguntas que nos revelan la riqueza de una forma de vida que pasó desapercibida en su cotidianeidad.

El patrimonio familiar puede ser un elemento configurador de nuestra identidad: las reliquias protagonizan relatos que nos conectan con nuestro pasado inmediato y con el de generaciones anteriores que no hemos llegado a conocer. Transmiten una memoria familiar que explica quiénes somos, que nos cuenta. Es difícil exagerar la importancia de los relatos en nuestro desarrollo: somos lo que de pequeños nos cuentan que somos; y lo que de mayores nos explicamos a nosotros mismos. Nuestra identidad surge de una narración que mezcla la memoria individual con la colectiva y que se entrelaza con objetos, lugares y testimonios que constituyen nuestro patrimonio más personal.

Pero el valor de estos objetos trasciende la esfera privada. Volvamos a la máquina de coser: las formas de actividad económica, social y cultural a que da lugar ¿son excepcionales o forman parte de un panorama más amplio? Nuestra capacidad para conectar objetos cotidianos con procesos sociales y culturales otorga un valor colectivo a las reliquias familiares y permite pasar de lo meramente anecdótico y personal a lo histórico o, cuanto menos, microhistórico.

Los pequeños objetos cotidianos nos cuentan historias sobre nosotros mismos, nuestras familias y entorno más cercano, pero también sobre sociedades y momentos concretos.

El patrimonio familiar puede ser, también, patrimonio de todos, y nuestras reliquias son, en ese sentido, una excelente forma de acercarnos a la historia que somos.

Historiador y profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera