Opinión | A FONDO
El pressupost del renaixement
Hi ha pressupostos que només ordenen partides. I n’hi ha altres que defineixen una posició política, una manera d’entendre la ciutat i una resposta clara al moment que vivim. El pressupost de 2026 de l’Ajuntament de Vila-real pertany a esta segona categoria. És el pressupost del renaixement, perquè consolida la recuperació d’una ciutat que ha hagut d’afrontar durant anys els empastres del Partit Popular, ordenar la casa des de dins i resistir ara, a més, les retallades i l’abandó dels governs de PPVox.
No és un pressupost còmode ni naix en circumstàncies fàcils. Arriba en un context internacional incert, amb dificultats socials creixents i problemes d’accés a l’habitatge. Però precisament per això té més valor. Perquè davant la incertesa no tria la propaganda, sinó la prudència; davant el soroll, la responsabilitat; i davant la desatenció d’altres administracions, el compromís amb Vila-real. La memòria és clara: l’Ajuntament assumeix, en la mesura de les seues possibilitats, suplir les retallades del govern valencià, del Partit Popular i Vox en àmbits socials, culturals i de drets, i l’abandó de la Diputació en aquestes matèries.
La primera gran dada que confirma esta línia és que el pressupost arriba als 66.859.948,39 euros. Però la xifra, per si sola, no explica l’essencial. El més rellevant és com està construït. Es redueix de manera molt significativa el recurs a l’endeutament: el capítol 9 d’ingressos cau de 4.575.538,36 euros a 438.871,10. Això significa una cosa molt clara: Vila-real entra en el millor moment d’endeutament dels últims quinze anys, amb un 36%. No és casualitat. És la conseqüència directa d’una gestió rigorosa.
De les dues herències enverinades que ens va deixar el PP a Vila-real, enguany es liquidaran els deutes en bancs i els empastres urbanístics. Al final d’any es liquidarà, per fi, aquell préstec de 20 milions d’euros que el Partit Popular va deixar abans de l’arribada del canvi en 2011 i que va dur Vila-real a un endeutament històric. Quinze anys després, s’hauran pagat 20 milions d’amortitzacions i 10 milions d’interessos. Trenta milions d’euros dels desficacis del PP. A aquests hem d’afegir 40 milions en líos, judicis i reclamacions en els empastres del PP.
La paradoxa és que, mentre Vila-real fa els deures, altres administracions, governades també pel PP i Vox, continuen maltractant la ciutat. De la Generalitat i de la Diputació, ni un euro més. De la Generalitat, els 387.000 euros del Fons de Cooperació ni tan sols estan garantits per la falta de pressupost. De la Diputació de Castelló, exactament, els mateixos 415.000 euros de sempre, ni un més, malgrat tindre més de 60 milions d’euros de romanents. I, per si fora poc, l’Ajuntament haurà d’abonar enguany quasi 300.000 euros més pel Consorci d’Aigües i els Bombers. Esta és la seua manera d’entendre la política: segrestar les institucions per als seus interessos polítics de partit.
El model de progrés a Vila-real no es pot entendre sense l’aliança amb la societat civil. Mentre PPVox abandona col·lectius i deixa entitats tirades, nosaltres augmentem en 254.000 euros el pressupost destinat a les associacions del poble. I no és un gest menor. És una declaració de principis.
Este increment permet reforçar convenis existents i incorporar-ne de nous amb entitats que fan una labor imprescindible: la Cofradia de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Mare de Déu de la Soledat, SOS Rescat Colonies Vila-real, Bolangera (Associació per la Promoció Social), CASDA (Associació Ciutadana contra la Sida de la província de Castelló), i Vilatea (Associació d’Autisme de Vila-real). Darrere de cada nom hi ha voluntariat, compromís i una ciutat que sap que moltes vegades el teixit associatiu arriba on altres administracions han deixat d’arribar.
La mateixa lògica explica altres decisions. El capítol 4 de despesa, el de transferències corrents, puja fins als 4.236.533,68 euros. I s’hi afegeix una consignació d’1,5 milions d’euros per a una primera fase de millora de les condicions laborals, perquè la modernització de la casa exigeix una administració més forta. Al mateix temps, el capítol 2 de béns corrents i serveis puja en més de 2,2 milions per a garantir serveis públics de qualitat. El cost de la vida també puja i l’Ajuntament de Vila-real també paga més pels serveis que presta.
Per això este és el pressupost del renaixement. Perquè certifica que la ciutat ha superat el temps dels empastres i està en condicions de tornar a avançar. No gràcies a PPVox, sinó malgrat PPVox. De les inversions necessàries i de futur no ens hem oblidat, parlarem en breu, però ara la prioritat està a pagar totes les factures pendents als proveïdors, prioritat en què estem treballant. Mentre uns s’instal•len en la crítica buida i en el càstig institucional, Vila-real resisteix, respon i avança.
Alcalde de Vila-real
