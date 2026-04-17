Oigo comentarios que dicen que si el PSOE, P. Sánchez, no ganara las próximas elecciones generales, no cambiaría nada la acción de gobierno porque se trataría de un relevo normal. Con vocación de ser honesto, he de confesar que esa afirmación me parece desacertada. Entre otras razones porque, como denuncian los especialistas, desde la reacción absolutista hasta el franquismo, la derecha española, la burguesía española, nunca ha asumido el régimen democrático y el contrato social y político del Estado de derecho. Nunca ha liderado un proyecto democrático. Incluso, sus sectores más conservadores siempre han estado cerca de levantarse contra cualquier avance liberal. Tan cierto que, para mantener la hegemonía, se han apoyado y utilizado instrumentos como el monarca (en el pasado), el ejército, la iglesia, los medios de comunicación… En cualquier caso no negaré que, desde el restablecimiento de la democracia, ha evolucionado y se ha aproximado a una derecha más moderna, europea y democrática. Pero no del todo. Si alguien tiene curiosidad, puede comprobar cómo en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, ha estado cerca de las posiciones de la gente de V. Orbán (el recientemente fallecido político) y, en las comunidades autónomas españolas, configurando programas y gobiernos con Vox. En ambos casos restringiendo derechos democráticos.

¡No! El relevo del gobierno de coalición del PSOE por el del PP y Vox no sería un relevo normal. Estos últimos llegarían para lo de siempre: imponer un modelo económico capitalista que parece incapaz de compatibilizar el crecimiento con el mejor reparto de la riqueza, la sostenibilidad del planeta y el bienestar de las personas. Y todo eso impuesto con autoritarismo.

Analista político