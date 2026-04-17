Óscar Puente hizo su estelar presentación ante la sociedad española en el debate de investidura de Feijóo, el 25 de septiembre de 2023. Tres semanas antes, bajo el máximo secreto, Pedro Sánchez le comunicó al exalcalde de Valladolid que él tendría el honor de sustituirlo en la réplica al candidato del PP, quien aun habiendo ganado los comicios del 23 de julio, no podría ser investido. Sánchez quiso regodearse de la estéril victoria de su adversario despreciando intervenir en tan señalado pleno e, inéditamente, encomendó la misión a quien desveló ser auténtico rottweiler adiestrado. Aquella intervención circense, a base de un impresentable discurso incendiario supervisado por el presidente del Gobierno Frankenstein, le valió al excesivo Puente la cartera de Transportes y entrada en el círculo más íntimo de Sánchez. Desde entonces, el compañero Óscar no ha defraudado en el ejercicio de fiel y fiero lebrel, entregado a la dentellada diaria en pos del bien supremo del sanchismo. El balance de gestión del ministro macarra viene reflejado en la crónica cotidiana del mal estado de las infraestructuras responsabilidad del Estado; con especial abandono de vías férreas y carreteras. El miércoles víctimas de la tragedia de Adamuz volvieron a manifestarse ante el Congreso pidiendo la dimisión de Puente. Mientras este, cínico, en el hemiciclo pedía responsabilidades al presidente andaluz, ignorando a los manifestantes, quienes reaccionaron colocando en la calle 47 sillas con los nombres de los fallecidos. Vergüenza, Puente, vergüenza.

Periodista y escritor