10,9 millones para los castellonenses

Los castellonenses, por delante. Bajo esta premisa se asienta el trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón que tengo el honor de presidir y, día a día, los vecinos pueden observar como nuestros principios se materializan en nuestra gestión. La última evidencia, o al menos la más impactante por su montante, se ha producido esta semana, con la incorporación de 10,9 millones de euros al presupuesto municipal para impulsar inversiones, mejorar los servicios públicos y reforzar la labor de las entidades sociales.

Se trata del tercer año consecutivo en el que se puede llevar a cabo esta operación económica que redundará directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo hacemos gracias al excelente trabajo realizado desde el área de Economía y Hacienda, que dirige Juan Carlos Redondo, y a los técnicos municipales. Una labor que, como les decía, posibilita que este consistorio cumpla con las reglas del gasto y la estabilidad presupuestaria y no se vea obligado a destinar los remanentes del 2025 a reducir la deuda.

Seguro que me han oído decir muchas veces que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Un bolsillo que puede ser su cuenta bancaria o también la inversión de sus impuestos en actuaciones y servicios que suponen una mejora de su calidad de vida. Precisamente a esto último se dirigen estos 10,9 millones de euros procedentes, como les decía, de los remanentes del año pasado y también sobrantes de actuaciones de otros ejercicios o de obras sin ejecutar. De este modo, tras ocho años de oscuridad, hemos demostrado que se puede gestionar de otra manera, de manera eficiente, poniendo por delante los intereses de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Frente a quienes intentan desviar la atención a otros lugares alejados del trabajo diario municipal y de los intereses de los castellonenses aportamos gestión y resultados. Y lo hacemos, una vez más, pasando de las palabras a los hechos.

Dijimos que esta sería la legislatura de la vivienda y, tras la adquisición de 5 viviendas sociales, la cesión de suelo a la Generalitat para la construcción de 121 VPP, el desarrollo de suelo en el que la mitad de los pisos serán de protección pública o la rehabilitación de inmuebles mediante el plan de Barrios, esta nueva inyección económica incorpora 1,1 millones para facilitar el acceso de los castellonenses a un hogar. En este punto quiero destacar los 400.000 euros destinados a la puesta en marcha por primera vez en la historia de ayudas para el alquiler joven.

Además, vamos a seguir apostando por la adquisición de viviendas sociales, con la incorporación de 200.000 euros más para su compra. Y también incidimos en la rehabilitación de inmuebles, con cerca de 500.000 euros. Porque la vivienda es la principal preocupación no solo de los castellonenses, también del conjunto de la sociedad española, y este equipo de gobierno está al lado de las necesidades de todas las personas.

No vamos a dejarnos a nadie detrás. Por ello, esta modificación de crédito cuenta con 1,7 millones con los que se incrementará la aportación a 35 entidades sociales que tenían sus convenios congelados desde 2019. También se reforzará el Servicio de Ayuda a Domicilio y participaremos en proyectos de interés para Ateneu y Cocemfe. La partida más cuantiosa, 4,24 millones de euros, va dirigida a inversiones reales, obras y actuaciones para mejorar nuestra ciudad, como el mantenimiento de caminos rurales de nuestro término municipal, fundamental para que todos los castellonenses, vivan donde vivan, cuenten con los mejores servicios. También los invertiremos en la adecuación del alcantarillado e intervenciones para la prevención de inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Y no nos olvidamos del sector comercial, fundamental para que nuestra ciudad recupere su capitalidad y su corazón vuelva a latir con fuerza. En este sentido, añadimos 920.000 euros para hacerlo más dinámico y competitivo, impulsando el Marketplace y las Taquillas Inteligentes y volviendo a poner en marcha la exitosa campaña de Bonos Comerciales, con 800.000 euros.

La optimización de la movilidad y la seguridad vial también forman parte de nuestras prioridades. Una muestra de ello son los 660.000 euros para renovar la red semafórica. Como también lo son la Educación y la Cultura, sumando 375.000 euros en el apartado de mantenimiento de centros.

Frente a una oposición centrada en banalidades y que trata de emborronar la política municipal, con sus consiguientes varapalos judiciales, nosotros seguimos escuchando a los vecinos y respondiendo a sus demandas. Los datos están de nuestro lado. También esta semana hemos conocido las cifras del paro correspondientes al mes de marzo, en las que se evidencia una nueva bajada de la desocupación en Castellón, hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2008, con 11.247 personas desempleadas y una tasa del 9,3%.

Ladran, luego cabalgamos. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castelló