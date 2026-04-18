Opinión | LA RÚBRICA
Almenara fa xiribites (alerta ‘spoiler’)
La pel•lícula 53 domingos (Cesc Gay) retrata tres germans atrapats en un debat etern sobre les cures del pare i, sobretot, sobre qui ha d’anar a canviar-li la pereta que fa xiribites. A Almenara, la metàfora es fa realitat: els carrers acumulen clots, la brutícia persisteix i la brigada municipal treballa sense recursos ni el respecte que mereix. I, mentrestant, el govern del PSOE de Pérez sembla centrat en saraos propagandístics a un any de treure les urnes.
Compromís, en canvi, hem apostat per la responsabilitat. Ens hem deixat la pell per un acord ampli per a l’Almenara que ve. En la primera reunió vam fixar el marc: primer el què, després el qui. En les següents, vam avançar, però massa propostes quedaven en l’aire: habitatge públic en solars municipals, protecció dels Estanys, transport a demanda, peatonalització del centre, asfaltat o inversions per a Casablanca.
Última reunió
En l’última reunió, el PSOE de Pérez es va mantindre en el punt de partida: una proposta que sonava a «no», perquè ni transformació real ni participació efectiva en el govern. I menys mal. Esta setmana hem sabut que volen perdonar 8,5 milions d’euros a JYSK mentre el comerç local lluita cada dia per alçar la persiana. I ací arriba l’spoiler: com en la pel•lícula, després de tant discutir, el pare mor a soles intentant canviar la pereta. Almenara mereix més, hem de canviar el final: davant d’un poble que fa xiribites, la resposta més clara és el vot a Compromís.
Portaveu de Compromís a Almenara
