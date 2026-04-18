Dinamización lectora y futuro

Ahora, en un contexto en el que las pantallas atraen, la mayor parte del tiempo, nuestra atención, detenernos a reflexionar sobre el valor y la función de la lectura resulta más necesario que nunca.

Fomentar, promover e incentivar el hábito lector no es solo una apuesta cultural, sino también una inversión en el desarrollo personal y colectivo de nuestra sociedad. Leer nos permite pensar con mayor profundidad, comprender mejor el mundo que nos rodea y desarrollar una mirada crítica imprescindible para una ciudadanía libre y formada.

Frente a la inmediatez que imponen la mayor parte de contenidos que consumimos masivamente a través de los dispositivos digitales, los libros nos invitan a la pausa, a la concentración y al disfrute en el uso de nuestra imaginación.

No se trata de rechazar la tecnología, sino de encontrar un equilibrio necesario para encontrarnos con las palabras serenas y la reflexión. En este mes de las letras, que cuenta con la celebración del Día del Libro, tenemos una oportunidad magnífica para reivindicar ese espacio que la lectura merece en nuestras vidas.

Desde el Ayuntamiento de Peñíscola hemos querido sumarnos a esta celebración con una programación que pone en valor tanto el libro como a sus creadores. Este domingo celebraremos la Jornada Cultural del Libro, un encuentro pensado para acercar la literatura a tanto a vecinos como a visitantes y, especialmente, para dar protagonismo a los autores de proximidad. Ellos y ellas con su talento y su esfuerzo, enriquecen nuestro panorama cultural y merecen contar con espacios donde compartir sus obras, dialogar con el público y seguir creciendo.

El placer de la lectura

Invito a toda la ciudadanía a participar y disfrutar al máximo en esta jornada, a redescubrir el placer de la lectura y a apoyar a nuestros escritores y escritoras.

Porque leer no es solo un acto individual, sino también una forma de construir comunidad, de compartir ideas y de fortalecer nuestra identidad cultural.

Sigamos apostando por la lectura, por los libros y por la cultura como herramientas fundamentales y estratégicas de transformación, de progreso y de crecimiento personal y del conjunto de la comunidad.

Alcalde de Peñíscola