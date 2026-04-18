El libro no estaba muerto

Cada cierto tiempo, alguien decreta la muerte del libro con la misma solemnidad con la que otros anuncian el fin del mundo. Y, sin embargo, el libro sigue ahí: discreto, obstinado, casi irónico en su resistencia. Mientras el diagnóstico de crisis se repite como un mantra gastado, los datos cuentan otra historia menos épica pero más fiable: se lee más, se compra más, se edita más. No hay catástrofe, hay continuidad.

Lo verdaderamente revelador no es tanto la salud del sector como la fragilidad del discurso que lo rodea. La reciente confusión sobre el IVA cultural —esa seguridad con la que se afirmaba que los libros tributan al 21%— no fue solo un error puntual. Fue, más bien, un síntoma. Hablamos del libro con una ligereza que no toleraríamos en otros ámbitos, como si la lectura perteneciera a un territorio difuso donde la precisión ya no fuera necesaria. Como si bastara con opinar.

En ese clima llega en breve la Fira del Llibre de Castelló, con su despliegue de autores, colas y firmas. El ritual funciona: hay algo reconfortante en ver a lectores esperando pacientemente, libros acumulándose en bolsas, nombres propios convertidos en reclamo. Todo eso forma parte del ecosistema, y negarlo sería ingenuo. Pero quizá convenga desplazar ligeramente el foco.

Una feria del libro no debería ser solo un escaparate de novedades ni una pasarela de éxitos comerciales. Debería ser, sobre todo, un espacio de fricción: entre lectores y textos, entre curiosidad y sorpresa, entre lo que ya conocemos y aquello que todavía no sabemos que necesitamos leer. Porque la literatura no se agota en la industria que la sostiene.

El libro, en el fondo, es otra cosa. Es una forma de conversación lenta en un tiempo acelerado. Es memoria que no se disuelve, pensamiento que no se interrumpe. Por eso, tal vez, una feria no debería invitarnos únicamente a comprar libros, sino a estar a la altura de ellos. A leerlos con la misma exigencia con la que decimos defenderlos.