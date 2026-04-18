El premio Aena: el bien mal

La semana pasada se concedió por primera vez el premio Aena. Un milloncito de euros, nada menos, a la supuesta mejor novela en castellano del año pasado. Con ello se desató la caja de truenos: una empresa semipública se gasta una pasta en hacer rico a un escritor. ¡Indignante! Los escritores a morirse de hambre, por favor, gritan algunos. La creación literaria seria, no encaminada a la escritura de novelas baladís, adocenadas o de moda, en fin, a los famosos best sellers, en este país sobre todo, va encaminada a convertirse en una distracción de ricos, jubilados, mantenidos y, en fin, cualquiera que, desde luego, no pretenda ganar dinero con esta actividad. También se ajusta muy bien a profesores y maestros con bastante tiempo libre. A cualquiera cuyas rutinas diarias le permitan dedicar unas cuantas horas a escribir y dejar de lado las cosas importantes de la vida, como el fútbol, el salseo de Supervivientes, tomar cervezas en el bar de la esquina, jugar al Candy Crush o escrollear hasta el final de cualquier red social. En fin, a quienes, además de tener tiempo libre, renuncian a determinados placeres mundanos, facilongos e intelectualmente irrelevantes a cambio de pergeñar una novela, una serie de poemas o una colección de cuentos.

Por eso hay quienes se echan las manos a la cabeza porque una empresa suelte un millón de los más de dos mil que ganó el año pasado, esto es más o menos un casi nada por ciento de sus beneficios. Además, han conseguido llenar montones de columnas de opinión (como esta, quizá la última ya en hablar del premio este año), a poner a un grupo de cinco autores de primerísimo nivel, elegidos por un puñado de miembros del jurado con sobrada experiencia en el mundillo, lo cual explica la puntería a la hora de hacer la selección de los finalistas.

Yo no veo el problema por ningún lado, la verdad. Bien es cierto que lo más dudoso es el carácter semipúblico de la empresa (el Estado controla el 51 % del accionariado de Aena), pero tampoco ahí veo un aprieto evidente. Otra cosa sería que se lo gastaran en, qué sé yo, fútbol por ejemplo. Y ahí tenemos montones de ejemplos, incluso si nos ceñimos al asunto del transporte aéreo, de cuando lo público patrocina el deporte rey y todos nos quedamos tan tranquilos. Ya no nos acordamos de que el Villarreal y el Castellón llegaron a llevar camisetas que lucían propaganda del aeropuerto provincial, el del abuelo. Eso parecía normal, pero claro, darle un millón de euros directo a un escritor, a un intelectual, es una vergüenza si lo comparamos con dárselo a unos señores en calzoncillos que patean una pelota.

A veces somos un país que parece instalado en la locura, la verdad. O en la estupidez.

Se ha argüido también que mejor sería repartir ese millón entre un montón de escritores. Socializar el premio. Vale. Hagamos lo mismo en fútbol y que las grandes estrellas repartan sus montones de millones entre los futbolistas de Tercera RFEF y más abajo. Ahí hay potencial, y pasta más que de sobra.

Venga, démosle una oportunidad al premio y, sobre todo, leamos a Samanta Schweblin y su El buen mal.

Editor de La Pajarita Roja