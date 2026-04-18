Un president en el semáforo

Hay imágenes que irrumpen en la rutina sin pedir permiso y, por un instante, la desordenan. No tienen por qué ser extraordinarias; basta con que aparezcan cuando el ritmo se detiene lo justo como para que la mirada se desvíe. A veces ocurre en un trayecto cualquiera, en ese recorrido repetido hasta el trabajo. Ocurre, por ejemplo, cuando los semáforos dejan de encadenarse en verde y obligan a una pausa no prevista.

Es en esos paréntesis donde la atención se afina. La espera permite reparar en detalles que de otro modo se diluyen: una fachada, un gesto, un cartel. Elementos que están a pocos metros, pero que solo adquieren sentido cuando el tiempo se ralentiza. No es tanto una cuestión de suerte (luces verdes o rojas) como de disposición: la de mirar cuando no hay otra cosa que hacer.

En ese contexto, la publicidad adquiere otra dimensión. Las vallas dejan de ser paisaje para convertirse en mensaje. La presencia reiterada de la imagen de un presidente autonómico en un territorio donde su figura aún no está del todo asentada abre un espacio para la interpretación. Puede leerse como una estrategia de implantación, como un gesto de reafirmación interna o como una forma de disipar cualquier idea de provisionalidad. Ninguna explicación es concluyente por sí sola, pero todas apuntan a una misma necesidad: consolidar una presencia.

El semáforo acaba cambiando, como siempre, y la marcha se reanuda. Pero durante esos segundos suspendidos la rutina se ha visto alterada por una pregunta fugaz, de esas que rara vez hallan respuesta. Y, sin embargo, ahí reside su valor: en recordar que incluso en los trayectos más previsibles hay espacio para detenerse, mirar y pensar. La política da para todo eso y mucho más.

Director de Mediterráneo