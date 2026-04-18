Vivienda, un valor de cohesión social

La evolución reciente del mercado inmobiliario en Castellón refleja una tensión cada vez más palpable entre la demanda y la capacidad de absorción del territorio. No se trata únicamente de una cuestión puntual, sino de una tendencia que se viene manteniendo en la que el interés internacional se suma al nacional para empujar los precios al alza, configurando un escenario que nos obliga a una lectura más profunda que la mera comparación de cifras, que a veces nos puede alejar de una correcta interpretación de los acontecimientos de nuestro día a día.

El encarecimiento de la vivienda responde, en gran medida, a este doble vector de demanda que actúa de forma simultánea. Por un lado, el comprador extranjero, atraído por factores como el bondadoso clima, el coste de vida relativo o las oportunidades de inversión, introduce una presión adicional en un mercado que ya venía mostrando signos de recuperación. Por otro, la reactivación de la demanda interna tras años de contención contribuye a consolidar esa escalada, generando un efecto acumulativo que se percibe con especial intensidad en determinados enclaves.

Sin embargo, interpretar este fenómeno del que informamos ampliamente en estas mismas páginas solo como una vuelta a los excesos del pasado sería simplificar en exceso. Aunque los precios actuales evidencian una subida notable respecto a los años posteriores a la crisis, todavía se mantienen por debajo de los máximos alcanzados en el periodo previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta distancia sugiere que, al menos por ahora, el mercado no reproduce exactamente los desequilibrios de entonces, aunque sí plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a medio plazo.

La situación se vuelve más compleja en la capital castellonense y en zonas de máxima tensión poblacional del litoral. En estos núcleos urbanos, la combinación de una oferta más limitada, una mayor concentración de servicios y empleo, y el atractivo creciente para inversores intensifica el encarecimiento. El resultado es un mercado más tensionado, en el que el acceso a la vivienda se dificulta progresivamente para amplias capas de la población local.

Este escenario que vivimos en Castellón, dentro de un todo que es el contexto nacional, nos obliga a plantear una reflexión que trascienda los indicadores económicos. La vivienda no puede entenderse únicamente como un activo financiero sujeto a las reglas de la oferta y la demanda, sino también como un elemento esencial para la cohesión social. Si la tendencia actual se mantiene sin mecanismos de corrección, el riesgo no es solo un nuevo ciclo de extrema sobrevaloración, sino la consolidación de un modelo en el que el acceso a la vivienda quede condicionado por dinámicas externas al propio territorio.

Castellón se mueve, por tanto, en una línea delicada. El atractivo del mercado es innegable y responde a factores reales, pero también deja al descubierto ciertas fragilidades que no debemos desdeñar. Cuando el precio de la vivienda comienza a marcar distancias con la realidad económica de quienes residen en el territorio, la cuestión deja de ser meramente inmobiliaria para convertirse en un problema de fondo. La evolución actual no apunta necesariamente a un escenario idéntico al de etapas pasadas, parece evidente, pero sí obliga a mirar con cautela un proceso que, si no se acompasa, puede acabar generando más tensiones que oportunidades.