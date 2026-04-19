Abril es un buen mes en lo que se refiere a eventos. Semana Santa, vacaciones de Pascua, Escala a Castelló… Y este año, además, feria de abril, fiesta remember… El Grau de Castelló está disfrutando de todo ello en su muelle de Costa, en Port Castelló. Abril es del Grau. No cabe la menor duda.

La apertura del puerto a la ciudad, primero con la plaza del Mar y después con el muelle de Costa fue un gran acierto. Las pasada Magdalena tuve ocasión de comer, en el Rei Barbut, junto al expresidente portuario J. L. Peralta, gran artífice de la plaza del Mar, quien me recordó, muy acertadamente, que por aquel entonces había algún que otro político de cortas miras que no quería que se construyera la plaza, sino que los accesos por carretera al puerto discurrieran por allí. ¡Menuda metedura de pata hubiera sido!

Ya entrado el siglo XXI, y con J.J. Monzonís en la presidencia portuaria, se inauguró el muelle de Costa. La continuación natural de la plaza del Mar hacia el norte, frente al paseo Buenavista. Recuerdo que durante las obras hubo cierta polémica, de nuevo, pero lo cierto es que pasados los años todos podemos ver que el muelle es una maravilla urbanística, como afirman quienes pasean por él. Además, ahora, el edificio de los antiguos cines está a punto de convertirse en un centro de empresas innovadoras. La consejería del ramo está diseñando su nueva estética. Esperemos que el proyecto arquitectónico sea el que el emplazamiento y el Grau se merecen. Lo veremos en breve.

Abril es del Grau de Castelló, y a este paso lo serán otros muchos meses del año.

* Pablo Sebastiá es escritor