Opinión | La ventana de la UJI
Desconnectar per a llegir
El dia 23 d’abril se celebra el Dia Mundial del Llibre i els Drets d’Autor, una data que té com a objectiu reconèixer la creació literària i promoure la lectura.
I sobre la lectura tracta aquest article. En general, tenim la impressió que es llig menys que abans; no obstant això, al nostre país les dades mostren el contrari, encara que podrien ser millors. El Baròmetre d’hàbits de lectura de l’any 2025, del Ministeri de Cultura, indica que el nombre de lectors va en augment des de 2017. Un 65,5 % de la població llig en el seu temps lliure i, entre els joves, el percentatge arriba al 78 %. Més de la meitat de la població es considera lectora habitual, és a dir, llig almenys setmanalment. També augmenta la venda de llibres. Amb tot, el 34 % de la població declara que no llig mai o quasi mai.
La lectura competeix amb la televisió i altres formes tradicionals d’entreteniment, i a més, amb un entorn digital dissenyat per a captar la nostra atenció: xarxes socials, plataformes de vídeo, missatgeria i continguts breus i personalitzats. Llegir continua sent una activitat atractiva, però difícil de mantindre. Llegim durant trajectes, en pauses breus, entre altres tasques, de forma fragmentada.
Mai hem tingut tants llibres disponibles, tantes maneres d’accedir-hi o recomanar-los. Però la qüestió no és només quant llegim sinó com. Ací apareix un concepte clau: la lectura profunda. Es tracta d’una manera de llegir pausada i reflexiva, en la qual qui llig no sols segueix el text, sinó que l’interpreta, el relaciona amb altres coneixements i el qüestiona. Aquest tipus de lectura està vinculat al pensament crític perquè permet analitzar arguments, detectar matisos, identificar biaixos i formar una opinió pròpia. Es tracta d’entendre què diu el text i com i per què ho diu.
Comunitats lectores
Actualment, les comunitats de lectors i lectores, presents i molt actives a xarxes socials, han guanyat popularitat. Fan servir Instagram o TikTok, per a recomanar llibres, debatre i parlar-ne. D’acord amb les dades publicades al seu lloc web, la comunitat de BookTok ha impulsat la venda de més de 50 milions de llibres a Europa, amb un impacte econòmic de 800 milions d’euros. Així, obres desconegudes es converteixen en supervendes i títols antics ressorgeixen gràcies a la viralitat.
L’impacte de BookToK és doble. D’una banda, ha contribuït a fer de la lectura una activitat social, visible i compartida. D’una altra, introdueix la lògica de l’algorisme en l’ecosistema literari: triomfen els títols que generen una reacció immediata, no necessàriament els millors. Per tant, la plataforma pot ser una porta d’entrada a la lectura, però també afavorir un consum ràpid i superficial.
Un altre dels grans canvis en l’ecosistema lector és el creixement de l’audiollibre. A Espanya el seu ús és moderat, encara que avança, mentre que en altres països està ja consolidat. L’audiollibre permet integrar la lectura en moments en què abans no era possible, com conduir o fer esport, però aquesta pràctica també planteja preguntes: escoltar un llibre equival a llegir-lo? Sens dubte amplia l’abast de la lectura, especialment per a persones amb dificultats visuals o de concentració. No obstant això, alguns estudis suggereixen diferències en la retenció i en la capacitat d’anàlisi. L’escolta tendeix a ser més lineal i menys propensa a la relectura, un element clau de la lectura profunda.
La IA
A aquest panorama se suma la intel·ligència artificial. Les seues aplicacions en l’àmbit de la lectura són múltiples: des de sistemes de recomanació més precisos fins a eines de resum automàtic. Tot això facilita l’accés a la informació, però també obri interrogants. Si és possible obtindre resums instantanis de qualsevol obra, continuarem llegint el text complet? La intel·ligència artificial pot ser una aliada si s’utilitza per a facilitar l’accés a continguts complexos. Com en altres àmbits, la clau no està en la tecnologia, sinó en com s’integra en els hàbits culturals.
En aquest escenari, les biblioteques tenen un paper més necessari que mai. No sols com a espais d’accés als llibres, en qualsevol format, sinó com a llocs que conviden a detindre’s, a llegir sense pressa, a descobrir i gaudir textos més exigents. Espais on la recomanació no depèn d’un algorisme, sinó de l’experiència i el criteri dels qui acompanyen les persones lectores.
Aturar-se a llegir és un gest valuós. Llegir amb calma ens permet pensar, imaginar i comprendre. En un món accelerat, llegir a poc a poc és una necessitat.
* Paloma Garrido Están és la ca de servei de Biblioteca de la Universitat Jaume I
