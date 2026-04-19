De los oficinistas a los 'coworkers'

El modelo de oficina tradicional, durante décadas concebido como un espacio fijo y casi inamovible, pierde peso e incluso parte de su ADN frente a una transformación más amplia del trabajo que viene transformándose de manera constante. En Castellón, esta transición adopta una forma concreta: la proliferación de espacios de coworking vinculada a un perfil profesional que ya no entiende el empleo como una actividad anclada a un lugar, a una presencialidad, sino como una función que puede desplegarse desde múltiples escenarios.

Este cambio no surge de manera aislada, explosionó durante el pasado periodo de pandemia. Este fenómeno forma parte de una dinámica global en la que el trabajo remoto ha dejado de ser una excepción para consolidarse como una alternativa estructural. España, en su conjunto, se ha posicionado como uno de los destinos preferentes para quienes desarrollan su actividad en entornos digitales, atraídos por una combinación de calidad de vida, conectividad e infraestructuras adaptadas a esta nueva realidad. Castellón, con un ritmo más pausado y costes más contenidos que los grandes núcleos urbanos, se inserta en esa tendencia como un espacio intermedio que viene ganando atractivo.

El crecimiento del coworking en la provincia es evidente, pero no responde únicamente a una cuestión funcional -disponer de un lugar donde trabajar- sino a una transformación más profunda de las expectativas profesionales. Estos espacios operan como nodos de relación, intercambio y, en muchos casos, de construcción de comunidad. La flexibilidad que ofrecen, tanto en tiempos como en uso, encaja con trayectorias laborales menos lineales y más fragmentadas, donde la estabilidad no depende tanto del lugar físico como de la capacidad de adaptación. Para analizar este nuevo modelo tampoco hay que apartar la vista de aquello que tiene que ver con la diversificación del perfil de usuario. Porque el coworking ya no se limita a autónomos o perfiles tecnológicos, sino que incorpora pequeñas empresas, trabajadores desplazados e incluso estructuras híbridas que combinan presencialidad y remoto. Este ensanchamiento del espectro refuerza la idea de que no se trata de una solución marginal, sino de una pieza más dentro de un ecosistema laboral en plena reconfiguración, donde los límites entre empresa, proyecto y colaboración se vuelven cada vez más difusos.

Pese a todo lo que se viene analizando, esta evolución también introduce matices que conviene tener muy presentes. La llegada de profesionales móviles, en ocasiones con mayor capacidad adquisitiva, puede alterar equilibrios locales, especialmente en territorios que comienzan a posicionarse como destinos atractivos. El coworking actúa aquí como síntoma de una transformación más amplia que afecta no solo a cómo se trabaja, sino también a cómo se habita el territorio y se distribuyen sus recursos.

En ese sentido, la expansión de estos espacios no debería interpretarse únicamente como un indicador de modernización o dinamismo económico. Más bien refleja un cambio de escala en el que lo local se conecta de forma directa con dinámicas globales. Castellón deja de ser solo un lugar donde trabajar para convertirse, progresivamente, en un lugar desde el que trabajar, una diferencia sutil en apariencia, pero con implicaciones profundas en la forma en que se entiende el empleo, la empresa y el propio territorio.