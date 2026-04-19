Opinión | Paraules de vida
Queda't amb nosaltres, amic Jesús!
Estimat xiquet, estimada xiqueta:
Avui, sota el lema Queda’t amb nosaltres, vivim un dia molt especial per a tota la nostra diòcesi de Tortosa: la Trobada del Moviment Infantil Diocesà. És una gran festa, perquè vol dir que tots —petits i grans, catequistes, famílies i comunitats— estem caminant junts amb Jesús. Ell, fa molts anys, ens va dir unes paraules que portem cada dia al cor: «Si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas al Regne del cel» (Mt 18,3). Per això, no només vol que siguem tan fidels com ho ets tu, sinó que aprenguem a confiar amb tot el cor, a estimar sense por i a donar sense esperar res a canvi. Perquè, quan un infant estima, comparteix, perdona, riu i espera com tu, està mostrant aquesta fe senzilla i bonica que Jesús vol en la seva Església.
Un any més, el Senyor et convida a viure amb alegria, amb la mirada posada en Ell, sabent que sempre caminarà al teu costat. Això vol dir que no fas aquest camí sol: Déu Pare t’estima, Jesús t’acompanya i l’Esperit Sant et dona cada dia la força que necessites per ser tan valent i generós com ets.
El Moviment Infantil Diocesà ajuda els xiquets i les xiquetes de tota la diòcesi a créixer com a bons amics i amigues de Jesús. A que no hi ha cap pla millor? Aquest dia no es tracta només de jugar o de passar-ho bé, encara que això també forma part de la festa, sinó d’obrir el cor a Déu i als altres: d’aprendre a escoltar la seva Paraula, a pregar amb senzillesa, a compartir amb els amics, a ser generosos amb els qui més ho necessiten, a ser mans i cors de Jesús i a voler ser sempre amics seus.
Déu vol que, des de petit, vagis aprenent a estimar com Ell t’estima: amb un cor gran, valent i confiat. Per això, quan tu somrius, quan comparteixes el teu temps, la teva amistat o el teu afecte amb altres nens, quan ajudes a casa sense que t’ho demanin o decideixes abraçar aquella persona que veus que està trista, o et quedes al costat d’aquell company que tots abandonen a l’escola, Jesús et diu com t’estima.
Només et demano una cosa: deixa que Ell camini amb tu, i veuràs com el teu cor s’omple d’alegria, com els teus ulls descobreixen la bellesa de cada dia i com el teu somriure es fa gran per compartir-lo amb tots. Perquè tu, que ara llegeixes aquestes paraules, ets la manera més bonica que té Déu de mostrar al món la seva tendresa, la seva compassió, la seva innocència, la seva capacitat de perdonar i, sobretot, el seu infinit amor. Gràcies per viure en el cor de Déu!
* Sergi Gordo Rodríguez és Bisbe de Tortosa
