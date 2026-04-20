40 Onda Bonica

Transformar una ciudad no es solo ejecutar obras; es escuchar, entender y actuar con un propósito claro: mejorar la vida de las personas. En Onda lo tenemos muy presente. Cada intervención urbana, por pequeña que parezca, responde a una necesidad real de nuestros vecinos y a una visión de futuro que pone en el centro la calidad de vida, la seguridad y el orgullo de pertenencia.

La reciente actuación en el barrio del Castillo es un buen ejemplo. Donde antes había un espacio degradado y una barrera urbana, con un viejo transformador de luz, hoy existe un paso peatonal accesible, seguro y plenamente integrado en el entorno histórico. No hablamos únicamente de unas escaleras, sino de recuperar un lugar para los vecinos, de dignificar un rincón de nuestra ciudad y de seguir avanzando hacia una Onda más amable y cohesionada.

Este es el espíritu del plan de embellecimiento urbano Onda Bonica, una iniciativa que desde 2019 ha permitido actuar en más de 40 espacios urbanos que necesitaban atención. No se trata solo de embellecer, sino de generar oportunidades: para pasear, para convivir, para disfrutar de nuestro patrimonio y también para poner en valor la cerámica, una seña de identidad que nos define como ciudad.

Prometimos que íbamos a dejar Onda más bonita que nunca, en todos los barrios, y lo estamos cumpliendo. Hoy damos un paso más para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos, eliminando elementos en desuso y recuperando zonas para el disfrute de los ondenses.

No obstante, somos conscientes de que aún queda camino por recorrer. Gobernar implica no conformarse, seguir escuchando y priorizando. Cada barrio importa, cada vecino cuenta. Por eso, continuaremos impulsando actuaciones que mejoren la accesibilidad, eliminen barreras y recuperen espacios para las personas.

Onda avanza porque lo hace de la mano de los ondenses. Y ese es, sin duda, el mejor cimiento sobre el que construir el futuro. Seguimos.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda