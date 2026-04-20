Otro año perdido

Que Montanejos necesita un nuevo centro de salud es algo incuestionable. Que el PSOE sigue hoy sin ceder el suelo para hacerlo posible, también.

Hace un año la Conselleria de Sanidad decidía la parcela y transmitía su total disposición a construir este recurso. Para lograrlo, el consistorio debía ceder el suelo que, a fecha de hoy, sigue sin ser entregado al Consell.

La ausencia de esta parcela nos impide acceder a servicios básicos de salud. A reforzar los recursos, como las radiografías, y a evitar con ellos los traslados, que tan complicados resultan, especialmente, para nuestros mayores.

Y, como ustedes comprenderán, si el ayuntamiento no entrega el suelo para esta infraestructura, difícilmente la Generalitat puede ejecutar el centro que tanto necesitamos. Y esta es una realidad dolorosa. Porque nos afecta a todos. Y porque día que pasa -y ya va camino del año- es un día perdido para todos.

Hoy le pedimos al PSOE que ceda el suelo. Porque sin esa parcela nos está negando, a todo el pueblo, servicios de primera necesidad. Y si en su día ya fuimos marginados por un Consell que en manos del PSOE solo se dedicó a anunciar, ahora que el PP ha venido a cumplir lo sensato sería no torpedear.

Nos importa Montanejos. Nos importan nuestros vecinos. Y nos importa la cartera de recursos que da vida a nuestro pueblo. Por eso aquí siempre tendrán a un aliado a la hora de reclamar, de gestionar y de cumplir. Porque de eso va gobernar.

* Laureano Sandalinas es el portavoz del PP en Montanejos