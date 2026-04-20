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Opinión | Punto de vista

Joaquín Serrano

Joaquín Serrano

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Me despierto, estoy contento, soy optimista, oigo la radio, leo el periódico y, ¡narices!, las cosas no pintan bien. Veo mandando en mi querida España a la extrema izquierda. El grupo de Puebla dirige nuestra política internacional. La economía es un desastre. No hay presupuestos. Suben más los precios que los salarios, crecen los impuestos y somos los últimos en productividad. Sube el precio de la vivienda, a la que nadie llega, y se reduce la oferta de alquileres. La deuda pública sube a un 110% del PIB. La deuda de pensiones es de más de 106.000 millones. El gobierno de Sánchez depende de comunistas, independentistas y separatistas que quieren destruir España. Corrupción y líos por doquier. Indultos, cesiones y lo que quieran catalanes y vascos; así compran sus votos. Guardias civiles muertos en acto de servicio y siempre mal pagados y maltratados. El poder político intenta controlar todas las instituciones. El TC trata de suplantar al TS y se ataca al poder judicial. El CIS lo manipula todo y TVE más. Accidentes y desgracias evitables por las que nadie dimite. El caos en trenes, pantanos y carreteras. Constantes derrotas parlamentarias y pierden todas las elecciones. Se radicaliza la convivencia, sobre todo desde Zapatero, y veremos dónde van a parar todas sus comisiones. Se desafía la Constitución y se atenta contra las bases del Estado de derecho y de la democracia liberal; estamos en un sistema político sin moral y abundan las mentiras patológicas. Nos jugamos los valores de nuestro ordenamiento cívico, democrático e institucional. No me gusta esto.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho

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