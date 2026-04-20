Opinión | A fondo
Un país que reconeix drets
Estos dies s’ha parlat molt que Espanya ha posat en marxa un procés extraordinari de regularització de persones migrants. I això, dit així, pot semblar només una mesura administrativa. Però és molt més que això. És decidir que davant del soroll, l’odi i la por es posen drets. Que davant de la desinformació es dona seguretat. I que davant de la invisibilitat es reconeixen persones.
Parlem de milers de persones que ja estan entre nosaltres. Que treballen, que cuiden, que construeixen, que aporten, que sostenen sectors sencers de la nostra economia i que, fins ara, ho feien des de la incertesa. Sense garanties i sense protecció.
Amb este procés, Espanya fa un pas endavant. Es calcula que al voltant de 500.000 persones podran regularitzar la seua situació si compleixen uns requisits molt clars: estar en situació irregular, haver arribat abans de l’1 de gener de 2026, acreditar una permanència continuada i no tindre antecedents penals.
Viure i treballar amb dignitat
No és una barra lliure. És una porta ordenada, amb regles clares i amb responsabilitat. Les persones beneficiàries obtindran una autorització de residència i treball amb una vigència inicial d’un any. Cal aclarir que no es dona la nacionalitat ni es donen drets polítics automàtics. Es dona una cosa molt més bàsica: la possibilitat de viure i treballar amb dignitat.
Malgrat això, en les últimes setmanes s’han escampat tota classe de bulos interessats. No és casualitat. Té una intenció molt clara. Hem vist imatges manipulades, vídeos fets amb intel·ligència artificial on es reparteixen passaports sense cap control. Fins i tot polítics de la dreta i la ultradreta han afirmat que es donaria la nacionalitat a persones amb antecedents penals. Res més lluny de la realitat. Un dels requisits és, precisament, no tindre antecedents i no suposar una amenaça per a l’ordre públic.
També s’ha dit que estes persones podran votar en les eleccions generals de 2027. Un altre bulo. Per a votar a Espanya cal tindre la nacionalitat, un procés que pot tardar anys. Esta regularització no dona dret a vot. Dona dret a treballar, a cotitzar i a viure amb seguretat jurídica.
Altres missatges diuen que estem parlant de persones que han entrat de manera il·legal en massa. Tampoc és cert. La majoria de persones en situació irregular a Espanya han entrat per vies legals, com l’avió o el cotxe, i han acabat en irregularitat per qüestions administratives. Simplificar-ho tot en una idea d’invasió només busca generar por.
El nivell del debat
Este és el nivell del debat que alguns volen imposar. Missatges simples, falsos i carregats d’odi que no ajuden a entendre res ni a solucionar cap problema. Per això sorprén tant la posició del Partit Popular, que ha decidit situar-se al costat de la ultradreta en lloc d’escoltar a sectors econòmics, socials i institucionals que fa anys que reclamen una mesura com esta. Parlem de més de 700.000 signatures i de centenars d’entitats que han impulsat esta iniciativa.
No és la primera vegada que Espanya afronta un procés així. El PP també ho ha fet quan ha governat. I sempre ha sigut positiu. Regularitzar no és descontrolar. És, precisament, posar ordre. És garantir drets, però també obligacions. És fer més fort el nostre sistema i millorar la convivència.
A més, este procés no s’improvisa. Està dimensionat per a donar resposta a totes les sol·licituds, amb reforç de plantilles i amb un procediment clar, que es podrà fer tant de manera telemàtica com presencial. A la Vall, en el centre social de les Llimeres hem obert un punt d’informació per a atendre les persones interessades, resoldre dubtes i acompanyar-les en els tràmits.
Política migratòria
Mirar cap a un altre costat no és una opció. Tindre a milers de persones en la irregularitat no fa més forta la societat. La fa més vulnerable. Espanya està sent referència internacional en la manera d’entendre la política migratòria. No és casualitat. Té a veure amb un model que posa en el centre els drets humans i que entén que el creixement econòmic també passa per integrar i reconéixer el treball de totes les persones, que estan contribuint perquè l’economia espanyola passe per un dels seus millors moments.
Des dels municipis ho sabem bé. A la Vall d’Uixó convivim amb persones de diferents orígens que formen part del nostre dia a dia. Que treballen, que porten als seus fills i filles a les nostres escoles, que participen de la vida del poble i que el fan gran, com ja va passar dècades enrere.
Per això mesures com esta no són abstractes. Tenen impacte directe en la vida de la gent. Signifiquen més estabilitat, més drets i també més responsabilitat compartida. Al final, de tot això va la política. De decidir si volem una societat amb drets o una societat amb por. Si volem construir convivència o alimentar la divisió perquè només se’n beneficien un pocs.
* Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
