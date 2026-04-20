Otra vez Primero de Mayo

Se acerca el Primero de Mayo de 2026 y, de nuevo, la pereza. Entre el sofá, la deriva populista y ese neoliberalismo reinventado, nos convencen de que ya no hace falta quejarse, que ya somos «europeos» y que los derechos están todos conquistados. El calendario ayuda: es viernes y hay tres días por delante para la playa, el pueblo o el «jartón» de Netflix. ¿Manifestarse? Eso cansa; somos una democracia consolidada.

Parece que los papeles están repartidos: los políticos a la política, los curas a la iglesia, las ONG a la miseria y los sindicatos a las manifestaciones. El resto de los ciudadanos nos limitamos a mantener el sistema con impuestos, trabajando cada día y disfrutando de las fiestas. Total, pensamos, entre jubilados, funcionarios y sindicalistas, ¡solo mantenemos vagos! Los sindicatos son cosas del pasado, anticuadas.

Sin embargo, cuando creemos que todo está arreglado, la Guardia Civil nos sacude la conciencia con una redada monumental contra la explotación y el tráfico de seres humanos en nuestras propias narices. En nuestro Castellón, en Nules: siete arrestados y 70 personas liberadas que vivían en condiciones infrahumanas, traídas de África con engaños para la explotación agrícola.

Uno podría pensar que es una excepción salvaje, pero luego recordamos a la sobrina que trabaja en el gimnasio sin contrato y cobrando en un sobre, o al hijo del vecino echando catorce horas en un garito durante la Magdalena por seis euros la hora y en negro.

Resulta que el mundo no estaba tan arreglado. Mientras nos relajamos para el puente, las injusticias laborales persisten. Al final, tendrá razón quien dijo que para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Es necesaria una acción permanente; en cuanto te descuidas, las fuerzas contrarias avanzan.

Más vale que los trabajadores seamos conscientes de la necesidad del compromiso en la defensa de nuestros derechos. Reivindicar la fuerza de la unión en el Primero de Mayo, el gran día del trabajo, es lo mínimo que se puede pedir. La complacencia es el caldo de cultivo de la precariedad.

* Benjamín Sánchez es secretario general de FeSMC-UGT Comarques de Castelló