Benicàssim, escenario deportivo

Durante mucho tiempo, hacer deporte era entendido casi exclusivamente como un hobby asociado al tiempo libre, el entretenimiento y a los hábitos de vida saludables, pero hoy nadie niega que en los últimos años el deporte ha experimentado un auge significativo y su papel ha cambiado, pues ha pasado de ser únicamente una actividad vinculada al ocio, a representar también una oportunidad de crecimiento y convertirse en un auténtico motor de desarrollo económico, social y turístico para muchas ciudades.

Y Benicàssim puede decir con orgullo, que es un claro ejemplo de ello, pues a lo largo de todo el año acogemos pruebas y eventos deportivos de ámbito provincial, nacional e internacional, que no solo reúnen a miles de participantes y visitantes, sino que contribuyen a proyectar la imagen de un destino vivo, dinámico y saludable. En este sentido han sido especialmente relevantes las grandes citas deportivas que han pasado por nuestro municipio a lo largo de los años. No en vano hemos acogido grades eventos ciclistas como la Vuelta a España o la VCCV, que han recorrido nuestras calles y que han permitido mostrar Benicàssim a millones de espectadores, consolidándonos como un escenario idóneo para el deporte al aire libre. También, la celebración de competiciones internacionales, como las de judo o de taekwondo, han situado a la ciudad en el mapa de estas disciplinas atrayendo a deportistas de distintos países, reforzando nuestro carácter amable, abierto y acogedor.

Y es que la celebración de estos eventos deportivos, con la participación de miles de deportistas y equipos, a los que se suman acompañantes y público, no solo genera un potente impacto en la economía local y provincial, sino que también contribuye a reforzar la imagen de Benicàssim como un municipio activo, saludable y dinámico.

Cada cita deportiva supone un impulso para la hostelería, el comercio y los servicios de Benicàssim al generar actividad, empleo y nuevas oportunidades, al tiempo que consolida uno de los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura, seguir avanzando hacia una ciudad más activa, más saludable y con mayor calidad de vida.

De este modo, hablar de deporte es hablar también de futuro, porque constituye una herramienta clave para seguir avanzando en la desestacionalización turística, ya que estos eventos nos permiten atraer visitantes en distintos momentos del año y generar actividad fuera de la temporada alta y consolidar la imagen de Benicàssim como un municipio vivo, dinámico y atractivo durante todo el año.

Sin embargo, más allá de su impacto económico, o de posicionamiento como destino, el deporte representa una apuesta firme por los valores que en Benicàssim están muy presentes y que nos caracterizan, como la constancia, el esfuerzo, el respeto, la superación personal y el trabajo en equipo, valores asociados a la práctica deportiva.

Pero a ello sumamos, además, nuestra ubicación mediterránea, clima privilegiado, una orografía perfecta y el entorno natural que, junto a la experiencia acumulada en la organización, coordinación y realización de grandes eventos a lo largo de los años, nos sitúan en una posición muy favorable para seguir atrayendo competiciones, visitantes y nuevas oportunidades.

Como ejemplo la media maratón de Benicàssim, una prueba emblemática que vuelve para quedarse y formar parte de nuestro calendario y grandes citas deportivas. Su regreso no es solo una excelente noticia para los aficionados al running, que agotaron las inscripciones inicialmente previstas, sino también un símbolo del compromiso de la ciudad con el deporte y con la recuperación de aquellas iniciativas que forman parte de nuestra identidad. La media maratón, no solo ha concentrado a miles de corredores, sino que ha demostrado una vez más cómo la colaboración público-privada es esencial a la hora de organizar eventos de ciudad. Administración y empresas colaboradoras han ido de la mano consiguiendo reunir a cientos de corredores, proyectando la imagen de un Benicàssim potente, que mira al futuro.

Ahora el reto no es otro que seguir apostando por el binomio turismo-deporte como eje estratégico de desarrollo y, en esta línea, desde el Ayuntamiento de Benicàssim continuamos realizando importantes inversiones en materia de infraestructuras deportivas, como la remodelación del pabellón municipal, mejorando y ampliando las instalaciones existentes, haciéndolas más polivalentes, modernas y eficientes, para dotar a la ciudad de espacios adecuados y demandados por la ciudadanía, tanto para la práctica deportiva diaria, como para la organización de grandes eventos. Porque Benicàssim ya ha demostrado que el deporte es mucho más que una actividad física, es una herramienta de transformación, un elemento de cohesión y una ventana abierta al mundo.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora