Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La carta vaticana (II)
La nit, va assossegar el cap, en un malson, anava, tornava i rumiava: «tenint en compte qui l’envia i les característiques de bonhomia, caritat, sacrifici i comprensió, que impregna a la institució eclesial, també podria ser alguna cosa bona». El sant pare, havent llegit el llibre i estant convençut i conforme amb el seu contingut, vol parlar amb mi i donar-me una canongia o un càrrec dins del Vaticà abans que em donen el Pulitzer. Els malsons porten aquestes bogeries. Al matí em vaig mudar, per si de cas algun fotògraf o periodista, s’havia assabentat de la famosa carta, i volia la meua imatge i unes paraules (més val ser previngut que patir-ho).
L’oficina de correus, estava tancada, per assenyalades festes: bon bac i sense figa, torna cap a casa, i torna a rumiar: si fora una citació judicial, haguera vingut la guàrdia civil amb una ordre de registre, unes manilles i la presó provisional fins a l’extradició (és el que passa quan saps alguna cosa de lleis); si era una bona notícia, estic segur que el bisbe de Sogorb-Castelló, ja s’hauria posat amb contacte (és el que penses quan eres un bajoc). Aquesta gent és molt mirada en aquestes coses, de segur que sap que en la meua vida professional vaig ser assessor de tres institucions eclesiàstiques i la carrera de dret la vaig fer essent agnòstic en una universitat catòlica de l’Opus.
L’endemà vaig replegar la carta. La cartera, en veure qui l’enviava, em va mirar d’una manera especial, i un somriure de complicitat. L’ansietat buscava un motiu que justificara obrir-la de seguida, en la porta de correus. La forta sensatesa de la meua ànima, em deia que esperés fins a arribar a casa, amb família, i units en el bo i el roín, obrir-la. De segur, serien bones notícies (és el que discorres quan tens ànima de cànter). Reunits al voltant de la taula, amb les mans unides com per a fer el joc de la Ouija, vaig anar obrint la carta, a poc a poc, amb el deler d’esbrinar l’incert futur que amagava. Quin despago més gran. Quin descans més merescut. Quantes il·lusions trencades. Aclocant el cap, vaig anar i vaig pagar els cinquanta euros. Era una multa per excés de velocitat durant un viatge a Sicília. Encara no sé per què fou remesa per l’estat del Vaticà.
