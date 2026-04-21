Poco se sabe de la gestión colonizadora de fenicios y griegos, en el perímetro del actual término municipal de la ciudad de Castellón, pero las ánforas halladas hacen suponer que no faltaron actividades de comercio, desde el siglo V al cambio de era. Una de las más significativas fue la que halló Porcar en la Senda de la Palla, hacia finales de los cuarenta y de la que me hizo manda, enviándomela en un amplio cesto por manos de Vicente, que era el labrador que cuidaba la huerta de su casa de la calle República Argentina.

Los iberos fueron el resultado de una triple aculturación sobre los pueblos indígenas del bronce final, en nuestra ciudad. Merecería la pena traer a colación, además, la referencia al muy importante pueblo autóctono tartesio, establecido desde el bajo Guadalquivir hasta el Segura que, asimismo, tuvo influencias de los colonizadores del mar y del continente, y cuyo final coincide con el nacimiento de la civilización ibérica.

Las múltiples factorías establecidas en el área levantina por los pueblos navegantes supusieron una mejora del nivel de vida y el desarrollo de las culturas autóctonas agrarias y metalúrgicas. Los fenicios, interesados por el vino, el trigo y el aceite, además del hierro, animaron a los naturales del terreno a mejorar sus técnicas de laboreo y llevar a cabo la extracción del mineral y su proceso de eliminación de impurezas. Junto a la aparición del metal, la presencia de piezas de cerámica aborigen, hecha a torno, nos marcan el inicio de la cultura ibérica en la segunda mitad del siglo VI a. C.

Cronista oficial de Castelló