El valor de la lectura

Cada 23 de abril, cuando la primavera ya se instala en nuestras calles, celebramos una de las fechas más significativas del calendario cultural: Sant Jordi, el Día del Libro. Una jornada que aúna tradición, identidad y, sobre todo, amor por la lectura. Desde Nules, queremos sumarnos a esta celebración con orgullo, conscientes de que los libros son mucho más que páginas encuadernadas: son herramientas de libertad, conocimiento y cohesión social que fortalecen a nuestras comunidades.

En una época marcada por la inmediatez, la sobreinformación y el consumo rápido de contenidos, detenerse a leer se convierte casi en un acto de resistencia. Leer implica reflexionar, imaginar, cuestionar y comprender mejor el mundo que nos rodea. Nos permite desarrollar un pensamiento crítico imprescindible para afrontar los retos actuales.

Por ello, como alcalde, considero fundamental seguir impulsando políticas públicas que acerquen la lectura a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, garantizando el acceso igualitario a la cultura.

Nuestras bibliotecas, clubs de lectura, ferias del libro y actividades culturales no son un lujo, sino una inversión en el futuro de Nules. Son espacios de encuentro donde se construyen vínculos, se comparten ideas y se fomenta el aprendizaje continuo. Apostar por la cultura es apostar por un pueblo más formado, más libre y más unido.

Sant Jordi simboliza también el valor de la cultura compartida. Regalar un libro es regalar tiempo, emoción e imaginación. Es tender un puente entre personas, generaciones y sensibilidades distintas. En Nules, trabajamos para mantener viva esta tradición, creando oportunidades para que la literatura sea protagonista y para que autores, lectores y vecinos puedan encontrarse y crecer juntos.

Hoy más que nunca, necesitamos historias que nos inspiren, que nos conecten y que nos ayuden a construir una sociedad más justa y solidaria. En esta semana en la que celebraremos el Día del Libro, invito a todos los vecinos y vecinas a abrir un libro, a dejarse llevar por sus páginas y a recordar que, en cada historia, hay una oportunidad para aprender, para emocionarse y para seguir avanzando como comunidad.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista