Opinión | LA RÚBRICA
No passaran
Vivim un temps en què el poder s’exerceix amb la frivolitat de qui es pensa per damunt de la veritat, dels drets i de la pau. La guerra és només la cara més visible d’eixa deriva. Abans, però, arriben les retallades en drets consolidats, l’assalt als contrapoders democràtics, el menyspreu a la convivència i la idea que la democràcia només serveix mentre no els pose límits. Això és l’extrema dreta hui.
I no parlem d’una amenaça llunyana. Esta gent, sota del paraigua de Vox i PP, aspira a governar Espanya i a portar fins aquí la mateixa agenda ultra que ja està podrint mig món. Ara callen perquè el vent internacional comença a girar-se contra els deliris de Trump i no els convé ensenyar massa prompte fins on són capaços d’arribar. Però eixe silenci no és un gest de moderació. És només càlcul.
I per això, este cap de setmana a Barcelona, progressistes i demòcrates de tot el món ens hem conjurat per a plantar cara a eixa política de la testosterona, del masclisme i de la força bruta que tant de mal ens està fent. No era una foto més. Som la cara dels qui estem farts que la dreta radical impose el seu idioma de guerra i que, com una peça de dòmino darrere d’una altra, es trenquen vides i, aquí a casa, es disparen els preus, s’ofeguen les economies familiars i es pose contra les cordes empreses que viuen de vendre fora, com la nostra ceràmica.
El món només vol viure en pau i viu quan governa el progressisme. Bolsonaro ja va rebre al Brasil la resposta que mereixia. Ara li ha tocat a Orban a Hongria. I Trump rebrà un revés als EEUU d’ací a poc. Des d’Espanya defensarem la democràcia, la pau i els drets, perquè els amics de Trump no governen. I recordeu, si nosaltres no els plantem cara, ells no tindran cap límit.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
- Operación de la Guardia Civil en Castelló: registran un salón de belleza en la Puerta del Sol
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Aparatoso accidente con heridos entre dos camiones en la AP-7 a la altura de Almenara
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Así anuncian en Maldivas las excursiones con tiburones: 'La preparación es rápida y sencilla
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- La intrahistoria del Castellón-Burgos: el tifo de Culla, el grupo de 'guiris' y el final feliz