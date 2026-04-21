Opinión | PECES DE CIUDAD
Son mis vecinos y mis vecinas
Son mis vecinos, y mis vecinas. Convivimos con ellas y ellos cada día. Patricia, ecuatoriana, cuida a Luisa, persona mayor con movilidad reducida. Alí, paquistaní, emprendió con una frutería y un colmado, se ha ganado la simpatía del barrio. Aisha, marroquí, Valeria, rumana, Olena, ucraniana, limpian casas, muchas. Trabajan en Castelló, en verano se trasladan a limpiar las segundas residencias. Anna, húngara, emprendedora y con un negocio de arreglo de ropa, tiene mucha actividad. Olena también ejerce de canguro, cuida niños. Mohamed, trabaja en el campo en las distintas temporadas agrícolas, su hermano Hassan trabaja en la construcción. Chike, senegalés, ayuda en la cocina de un restaurante. Todos tienen familia, parejas, hijas e hijos. Incluso Imperio, chilena, ha traído a su madre enferma, como ha hecho Liliana, venezolana. Otras y otros son médicos o se dedican a la enfermería. Son mis vecinos y son mis vecinas. Viven y trabajan entre nosotros, muchos realizando oficios que no quieren los demás.
Ahora, muchos de ellos van a poder regularizar su situación en nuestro país, en nuestra ciudad y pueblos, afectando a 24.000 migrantes que van a tener los papeles necesarios para seguir viviendo y trabajando. Para tener derechos, y también obligaciones. Para alcanzar la ciudadanía deseada. Mientras guardan eternas colas (la burocracia no es fácil), el concejal de Vox, Alberto Vidal, miembro del gobierno municipal, se ha plantado frente a la cola de personas, en el Ayuntamiento, para grabarse un vídeo, diciendo que «se está regalando España a los de fuera. Paguitas, ayudas y nacionalidad para todos». Este señor ignominioso destila odio, bulos y racismo. Alguien de su gobierno, del PP, debería decir algo porque callar es ser cómplice.
Periodista
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