El circo nacional

Resultó inquietante espectáculo la cumbre organizada por Pedro Sánchez en Barcelona a fin de cargarse la Internacional Socialista, de la que es presidente, y constituirse en padre espiritual de un conglomerado autodenominado progresista, montado y envuelto en papel de regalo por el octogenario brasileño Lula da Silva. El guateque celebrado bajo la pancarta torticera En defensa de la democracia ha contado con la anuencia del exterrorista con el alias de Aureliano y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Quien tras conversar con Trump y recapacitar sobre el destino del malogrado amigo Nicolás Maduro (ya nadie habla del sátrapa grandullón vestido con la bandera de Venezuela en forma de chándal, ni siquiera Delcy) seguramente esté en la nómina de la CIA. Morimos de satisfacción, incluidos los catalanes, al recibir en la Ciudad Condal a la gran dama mexicana Claudia Sheinbaum, presidenta de la potencia más peligrosa del mundo en la que subsiste un poder paralelo al Estado dirigido por los narco cárteles. Ah, la presidenta Sheinbaum persiste en la injuriosa letanía inculcada por su padrino político López Obrador, exigiendo al Reino de España que pida perdón a la República de México por haber sido ese país en su día territorio español, nunca colonia, y dejado allí el gran legado de la civilización. Arregle su casa señora del Morena, ese movimiento trufado del mafioso PRI, y respete a la madre patria que tanto bien les hizo.

Puigdemont ha llamado poca vergüenza a Sánchez por llevar a la capital de Cataluña los cuates del frente de izquierdas dispuestos a frenar el avance de las peligrosas derechas, ultras inclusive, para tranquilidad de la ¿asustada? ciudadanía. El elenco reunido el pasado fin de semana, con el jefe del Gobierno Frankenstein al frente, más que tranquilidad da para incentivar la imaginación de plumillas y autores entregados a la crónica negra. ¿Qué broma es esta, señor Sánchez? El otro día en Pekín al líder comunista chino Xi Jinping, le dijo a nuestro Pedro que ambos están en el lado correcto de la historia. El presidente español asintió complacido las palabras del jefe de una dictadura coloreada con el gran crecimiento económico, proporcionalmente opuesto a la democracia dispuesta a defender desde el nuevo frente nacido en Barcelona con Sánchez de director. El firmante del Manual de resistencia nos toma por gilipollas al general de sus compatriotas.

Como manifiestan varios observadores, ahora estar con la Premio Nobel Corina Machado es estar en el lado correcto de la historia. Pero a este paso, valga la boutade, cualquier día vemos a Pedro montado en el tren blindado de Kim Jong-un, recorriendo Corea del Norte en plan turismo. El inquilino de la Moncloa no se para en barras, cuando se trata de velar por el interés personal. La penúltima del circo nacional la sirvió el lunes, calentita y sin rubor, el compañero con carnet José Félix Tezanos divulgando el increíble barómetro del CIS, pagado del dinero de nuestros impuestos: PSOE se sale del mapa con 13 puntos por encima del PP. Aseguran que Los Morancos preparan parodia al respecto.

Periodista