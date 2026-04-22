Opinión | LA RÚBRICA
Las colas de Sánchez
Millones de españoles están horrorizados con las imágenes que están viendo estos días en muchas administraciones públicas con colas kilométricas de inmigrantes ilegales. Su desasosiego es lógico y legítimo, y desde Vox estamos con ellos. Tristemente Castellón no es una excepción, y desde el pasado viernes el fraude de Sánchez para la regularización masiva ha colapsado nuestros servicios municipales con colas de más de 20 horas. Una auténtica chapuza que indigna a los castellonenses, satura nuestras administraciones y proyecta una imagen nefasta de un país que se está viendo arrastrado a la deriva por culpa de las políticas socialistas. Porque cualquier persona con sentido común se da cuenta de la barbaridad que supone esta regularización masiva: colapso de prestaciones sociales, listas de espera en Sanidad, saturación del mercado de vivienda y mucha más inseguridad en las calles.
Vemos con tristeza cómo España se muere a manos de un gobierno traidor, cómo nuestras tradiciones se diluyen hasta casi desaparecer frente a otras ajenas a nuestra identidad, y cómo nuestras calles, cada vez más, transmiten una sensación de menor seguridad por culpa de culturas importadas.
Pero Vox se erige como la última esperanza que puede devolver a España la prosperidad y defender lo que de verdad importa. Como afirmó recientemente Santiago Abascal, a todos los españoles les decimos que, si nos dan la fuerza suficiente, vamos a revertir esto. Y vamos a hacer que los responsables paguen. Del primero al último. España no será destruida por un gobierno desleal y mentiroso.
Portavoz de Vox en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor