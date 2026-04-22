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Opinión | LA RÚBRICA

Antonio Ortolá

Antonio Ortolá

Las colas de Sánchez

Millones de españoles están horrorizados con las imágenes que están viendo estos días en muchas administraciones públicas con colas kilométricas de inmigrantes ilegales. Su desasosiego es lógico y legítimo, y desde Vox estamos con ellos. Tristemente Castellón no es una excepción, y desde el pasado viernes el fraude de Sánchez para la regularización masiva ha colapsado nuestros servicios municipales con colas de más de 20 horas. Una auténtica chapuza que indigna a los castellonenses, satura nuestras administraciones y proyecta una imagen nefasta de un país que se está viendo arrastrado a la deriva por culpa de las políticas socialistas. Porque cualquier persona con sentido común se da cuenta de la barbaridad que supone esta regularización masiva: colapso de prestaciones sociales, listas de espera en Sanidad, saturación del mercado de vivienda y mucha más inseguridad en las calles.

Vemos con tristeza cómo España se muere a manos de un gobierno traidor, cómo nuestras tradiciones se diluyen hasta casi desaparecer frente a otras ajenas a nuestra identidad, y cómo nuestras calles, cada vez más, transmiten una sensación de menor seguridad por culpa de culturas importadas.

Pero Vox se erige como la última esperanza que puede devolver a España la prosperidad y defender lo que de verdad importa. Como afirmó recientemente Santiago Abascal, a todos los españoles les decimos que, si nos dan la fuerza suficiente, vamos a revertir esto. Y vamos a hacer que los responsables paguen. Del primero al último. España no será destruida por un gobierno desleal y mentiroso.

Portavoz de Vox en Castellón

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