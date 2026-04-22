En el año 1995 se estableció el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor por la Unesco para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección, en principio intelectual, como homenaje, en primer lugar, a Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, fecha que se festejaba el 7 de octubre. En 1926 el rey Alfonso XIII la cambió al 23 de abril. La lectura fomenta en el niño la afición por el libro a temprana edad, incluso a los 5 años.

En Cataluña, se asocia la rosa y el libro en la festividad de Sant Jordi, aunque anteriormente parece que en la antigua Mesopotamia ya tuvo lugar la primera información sobre la lectura y sus medios. La rosa roja se puso de moda en Cataluña en ese día y, en compensación, las mujeres ofrecían a los mozos un libro.

Se dice que el libro más leído y más vendido ha sido la Biblia, si bien hoy en día parece que las aventuras de Harry Potter están recorriendo un camino, no similar, pero sí importante en la línea editorial.

Las claves para la enseñanza de la lectura a los niños, parece que se restringen a la conciencia fonémica, fonética y a la compresión, pero fundamentalmente tiene particular interés en la formación del niño la lectura en casa. En conmemoración, pues, de esta faceta tan importante para la formación humana parece que se ha tomado conciencia de la importancia de la lectura en las escuelas y en el hogar.

Aunque con los medios de enseñanza actual, la variedad es amplia, pero en cambio no se ha tomado plena conciencia lo que representa esa primera fase educativa.

A pesar de la proliferación de distintos medios educativos en la enseñanza, parece que se ha reflexionado acerca de la prevalencia del libro sobre otros medios.

Profesor y Valencià de l'Any 2025