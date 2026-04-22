Una educación ‘muy’ especial

El avance de la inclusión educativa en Castellón nos dibuja una realidad muy compleja, en la que los logros conviven con tensiones cada vez más visibles dentro de los centros. La presencia mayoritaria de alumnado con necesidades educativas especiales en aulas ordinarias responde a un cambio de enfoque que, en términos teóricos, resulta difícil de cuestionar: la escuela debe ser un espacio compartido, capaz de integrar la diversidad sin segregarla. Sin embargo, la práctica revela que ese objetivo, por sí solo, no garantiza una inclusión efectiva.

En los últimos años, el sistema que nos hemos autoimpuesto en la provincia ha permitido mejorar la capacidad de detección y diagnóstico, lo que ha permitido identificar antes y con mayor precisión a este alumnado. Este avance, lejos de ser problemático, debería interpretarse como un síntoma de madurez. No obstante, también ha tenido un efecto colateral inevitable: ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales de los centros para responder a una realidad más exigente. La inclusión, cuando no va acompañada de medios suficientes, corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones más que en una práctica consolidada.

Las voces de familias, profesionales y sindicatos coinciden en señalar un mismo punto débil: la falta de recursos. No se trata únicamente de una cuestión cuantitativa, aunque la escasez de personal especializado resulta evidente en muchos casos, sino también de organización y de enfoque. La atención individualizada, clave en estos contextos, se ve comprometida cuando las ratios son elevadas, la carga burocrática aumenta y los apoyos no llegan con la agilidad necesaria. En ese escenario, el profesorado asume una responsabilidad creciente sin contar siempre con las herramientas adecuadas para atender esta demanda.

La respuesta institucional, centrada en ampliar recursos específicos como las aulas especializadas dentro de centros ordinarios, apunta en una dirección que busca equilibrar la inclusión con la atención intensiva. Sin embargo, este tipo de medidas, aunque necesarias, no resuelven por sí solas el problema de fondo. La diversidad dentro del aula no puede gestionarse únicamente con dispositivos complementarios, sino que exige una revisión más amplia del modelo educativo, desde la formación del profesorado hasta la dotación estructural de los centros.

Además, conviene no perder de vista que la inclusión no es un concepto homogéneo. No todos los alumnos con necesidades educativas especiales requieren el mismo tipo de respuesta, ni todos se benefician de idénticas dinámicas de escolarización. Convertir el aula ordinaria en el destino casi exclusivo puede simplificar el discurso, pero no siempre se ajusta a la realidad de cada estudiante. La clave no está en el lugar donde se escolariza, sino en la calidad de la atención que recibe y en su capacidad real de participar y progresar.

Los expertos tienen claro que el debate no debería centrarse en cuestionar la inclusión como principio, sino en cómo se está aplicando. Cuando los recursos no crecen al mismo ritmo que las necesidades, el riesgo es que el sistema termine trasladando la presión a los propios centros y, en última instancia, al alumnado. La inclusión, para ser algo más que un marco normativo, necesita sostenerse en decisiones concretas que garanticen que nadie queda atrás, no solo en el papel, sino también en el día a día de las aulas.