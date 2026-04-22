Opinión | A FONDO
Llibertat per als autònoms
La província de Castelló és terra d’oportunitats. Ho sabem els qui vam nàixer en ella i també els qui la van adoptar com a llar. Els qui la van triar com a destí perquè en pocs racons del món s’aconsegueix conjugar benestar i riquesa per a gaudir d’una qualitat de vida envejable. En aquesta província, els qui van decidir emprendre van aconseguir l’èxit. La fortuna que ningú regala i s’aconsegueix a base de molts sacrificis, riscos i grans dosis de treball i esforç. La valentia troba la seua llar natural en l’autònom. Emprenedors que desitgen materialitzar somnis i aconseguir amb ells projectes que són ocupació per a moltes famílies i servei per a altres tantes. El desafiament d’arriscar per a aconseguir l’objectiu, la satisfacció d’aconseguir una meta i posar els seus resultats al servei de la comunitat.
Eixe benefici el compartim cada dia. Des de primera hora, quan acudim al forn a comprar eixa barra de pa acabada de fer, quan ens acostem al taller de confiança perquè la bateria del cotxe ens falla o quan demanem cita al perruquer perquè volem sentir-nos millor. Eixe intangible mereix tot el nostre reconeixement perquè el seu treball ens carrega de solucions i ens injecta prosperitat. I precisament perquè amb el vostre treball la vida ens resulta més fàcil, el just, el responsable, és ajudar-vos a resoldre traves i dificultats, perquè a menys problemes, més serveis i més solucions.
La nostra proposta planteja menys impostos i més facilitats: exempció de l’IVA als qui facturen menys de 85.000 euros; tarifa zero per als qui s’incorporen; reducció del 50% de les declaracions; i exempció de cotitzacions durant un any pel primer empleat contractat.
Projectem autònoms amb major protecció social: que no hagen de cotitzar durant baixes per malaltia greu; que no hagen de pagar quotes durant dos anys després de maternitat o paternitat; amb drets equiparables als de lactància. Proposem facilitats per a continuar treballant després de l’edat de jubilació; compatibilitzar treball autònom i treball per compte d’altra persona; aclarir i ampliar les deduccions de gastos.
Aquesta equació tan lògica sembla que no encaixa en la ideologia del sanchisme. I lluny d’eliminar barreres, el Govern de Sánchez es dedica a incrementar les traves i, en paral·lel, a ampliar les càrregues fiscals.
Quants negocis coneixem en els que l’autònom té per col·laborador al pare, a una filla o a un germà? No són pocs. Hui la província de Castelló compta amb més de 43.500 treballadors per compte propi i d’ells quasi 10.000 són familiars o socis empleats en el negoci. Perquè l’autònom no sols arrisca el seu patrimoni per a crear ocupació sinó que a més, quan l’èxit del seu negoci ho permet, dona ocupació a uns altres, a vegades a tota la família. Sembla impossible, però al sanchisme encara li sembla poc l’esforç i ha decidit incrementar les quotes. I això es tradueix en què si un familiar col·laborador o un autònom societari pagava una quota mensual de 1.000 euros, a partir d’ara serà de 1.435 euros. Mensual, han llegit bé.
El missatge és dramàtic per als qui planegen autoemprar-se. La fórmula a la qual molts castellonencs han dirigit els seus passos laborals per a forjar un negoci i treballar en allò que els motiva.
Amb Pedro Sánchez en el Govern, els autònoms perden. Emmordassats com estan des de fa quasi una dècada el sanchisme apreta més la soga i desincentiva, amb el seu afany recaptatori, la capacitat infinita d’aquests valents per a continuar resistint.
El camí saben que no és fàcil, però la solució cada vegada està més a prop perquè enfront d’un Govern d’Espanya que només castiga, està la responsabilitat, les certeses i les solucions que el PP promou. I ho fem de la mà dels professionals, amb un contracte que reivindica els seus drets i posa fi a la fustigació.
Benefici col·lectiu
Sabem que cada idea, cada pla de negoci, és una oportunitat per a qui la promou. Però no ens equivoquem, és també un benefici col•lectiu. Perquè els serveis que puga prestar eixe negoci i les solucions que el seu esforç puga donar a les nostres vides seran un èxit comú.
Per aquest motiu, en aquest partit, tenim les coses molt clares. Necessitem més valents que emprenguen i creen empreses. Necessitem molts menys tràmits administratius i més facilitats burocràtiques. Necessitem més drets socials i menys càstigs fiscals. Perquè atacar als qui són llavor i graner no sembla el millor camí.
En eixe repte conjunt que com a societat emprenem, apel•lem al sentit comú i a la raó lògica d’un Govern d’Espanya caduc i sense rumb, perquè és urgent prendre decisions que ens sumen a tots i que eviten el col•lapse. Obrim les urnes, exercim la democràcia i fem gran la nostra província, la nostra terra. Fem gran Espanya.
Presidenta de la Diputació de Castelló
