Multiplícate por cero

A menudo, cuando acudo a actos por la provincia de Castellón e intercambio opiniones con otros alcaldes, percibo lo poco que agrada la comparación con la gestión de los gobiernos socialistas de la anterior legislatura. Sin embargo, resulta un ejercicio de honestidad necesario, ya que lo que solemos encontrar al mirar atrás es que la alternativa anterior fue, en demasiadas ocasiones, el vacío absoluto.

Permítanme ilustrarlo. Desde el minuto uno hemos puesto en marcha un ambicioso plan de choque de limpieza en Burriana, invirtiendo más de un millón de euros en maquinaria de última generación. Pese a este esfuerzo, la oposición insiste en que las calles siguen sucias y que el trabajo es insuficiente. Siempre hay margen para la mejora, pero conviene recordar que durante los ocho años de la anterior legislatura no se hizo absolutamente nada por renovar un servicio que agonizaba.

Lo mismo sucede con la presión fiscal. Tras más de una década de subidas y congelaciones, este equipo de gobierno ha ejecutado la primera bajada de impuestos en Burriana, situándonos entre los municipios con menos impuestos de la provincia. Ante ello, la oposición prefiere desviar la atención hablando de la tasa de basuras impuesta por Sánchez en toda España.

En menos de tres años, hemos logrado más de 65 millones de euros de otras administraciones para proyectos que van a transformar la ciudad. Hemos invertido más de 600.000 euros para rescatar y rehabilitar inmuebles que sufrían goteras y un abandono estructural vergonzoso.

En materia de seguridad, se nos exige una mayor presencia policial, pero se obvia que se ha reforzado la plantilla con 23 agentes y dos oficiales, además de modernizar la flota de vehículos. Lo mismo ocurre con la iluminación, ante la oscuridad de la inacción hemos sustituido más de 6.500 luminarias para poder alumbrar el futuro.

La semana pasada logramos 700.000 euros para la reforma integral del pabellón municipal de Sant Blai y presentamos junto a la Conselleria el proyecto de la plaza Varadero, que marcará un punto de inflexión en la apertura de nuestra ciudad al puerto

Trabajamos a diario porque sabemos que queda un largo camino por recorrer, pero comparar los logros actuales con un inmovilismo que también condenó el Museo de la Naranja y el Cardenal Tarancón al olvido más de 20 años no parece aceptable. Nosotros siempre queremos más para Burriana, pero los vecinos ya son conscientes de que, como decía Bart Simpson, la alternativa electoral a nuestra gestión es, sencillamente, multiplicar por cero.

Alcalde de Burriana