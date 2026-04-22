Opinión | RECONTRA
Sexta internacional
Pedro Sánchez me sorprende día a día. Cuando los ataques de los ultras se infiltran entre los demócratas de derechas, los pocos de centro que quedan y hasta en la izquierda, este hombre hace realidad su Manual de resistencia y vuelve resurgir como un referente para los que creemos que hay discurso contra las ideas excluyentes, racistas, xenófobas, nacionalistas y contrarias a derechos fundamentales. La cita en Barcelona de líderes mundiales progresistas evidencia una voluntad de articular alternativas políticas sólidas, basadas en la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la cooperación internacional. Y es que es necesario reforzar las instituciones democráticas, combatir la desinformación y ofrecer soluciones reales a problemas estructurales como la desigualdad, la vivienda, la crisis climática o la precarización laboral. Recuperando la confianza ciudadana con propuestas concretas.
Es vital la colaboración transnacional, porque los trumpistas y los putinistas ya hace años que la están articulando. En un mundo interconectado, Sánchez lo ha visto claramente: la coordinación entre gobiernos, partidos y movimientos sociales es una herramienta clave para frenar la expansión de ideologías regresivas.
En definitiva, la reunión de Barcelona no es solo un gesto simbólico, sino el inicio de una estrategia compartida. Es lógico el odio que están sembrando los voceros ultras en los últimos días. Y es que lo de Orban en Hungría y las barbaridades de Trump- Jesucristo Super Star los están poniendo de los nervios.
Urbanista
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