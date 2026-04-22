Tren que no vola
La gent major de la Plana sabem que hi havia un tren que volava. Era un trenet que comunicava de manera molt efectiva la gent des del Grau de Castelló a Onda. Complia el seu paper amb una eficàcia considerable que el feia estimat per la ciutadania. El seu sentit no era pretendre més del que calia. I era prou i eficient.
Ens hem modernitzat i globalitzat i som un estat amb considerable benestar i mitjans de transport, ben pagats per la Comunitat Europea, que han regat l’ample territori espanyol de vies de tren rapidíssimes que connecten ciutats importants. I tot això no deixa de ser un luxe. Tal vegada massa luxe que s’ha fet abandonant uns serveis a la ciutadania modesta que li són necessaris. Amb tant d’AVE s’ha oblidat, amb mala llet evident, conservar i posar en marxa serveis principals i bàsics per a les masses de treballadors als quals se’ls demana complir horaris.
Fa poc s’ha tornat a posar en relleu el fet que un dels itineraris que comuniquen el litoral amb les comarques interiors queda de nou amb serveis complementaris, deficients i incerts. Sotmeten i privant pobles de l’Alt Palància a retards i incomoditats que fa massa temps que duren. I açò que, amb molt bona voluntat i excés de confiança podríem titlar com una anècdota, resulta no ser-ho si parlem de trens populars.
No cal fer esment ací ara d’accidents per mala conservació. Però si cal dir i reclamar que serveis com l’al·ludit o els de les rodalies que connecten el cap i casal amb la nostra ciutat i amb tot l’hinterland valencià, són un dia i un altre motiu de preocupació. I de queixa habitual entres les usuàries d’un sistema de transport tan bàsic com el tren.
No, no. Els trens que circulen per les nostres vies no volen ni molts menys. I ens conformaríem amb uns que, sense volar, donaren el serveis que com ciutadania mereixem ja que paguem impostos.
Fa tanta vergonya vore un càrrec responsable d’aquesta part important del poder estatal com són les comunicacions immers en un judici, que ens fa dubtar dels grans valors de la democràcia. Amb simpleses com el funcionament d’un tren podem valorar la política.
Sociòleg i traductor
