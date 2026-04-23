Por la buena publicidad

Allá por 2005, cuando me licencié en Publicidad, el oficio tenía unas reglas bastante claras. Sabíamos qué hacíamos, para quién y en qué medios. Había investigación, planificación, creatividad, producción. Procesos y roles identificados. Nada de eso ha desaparecido, pero todo se ha transformado. Seguimos investigando, pero ya no solo interpretamos datos: convivimos con sistemas que los procesan por nosotros y saben más de lo que nunca podríamos averiguar. Seguimos trabajando audiencias, pero ahora son fragmentadas, cambiantes y, en muchos casos, gestionadas por algoritmos. Seguimos planificando medios, pero el peso de la decisión ha pasado en gran parte a plataformas automatizadas. Seguimos creando, pero en un entorno donde generar piezas es inmediato… y diferenciarse, mucho más difícil. Nunca había sido tan fácil hacer publicidad. Y nunca había sido tan difícil construir valor.

Es innegable que la IA ha acelerado este proceso; y esto solo acaba de empezar. Permite redactar, diseñar, producir o analizar en cuestión de segundos. Y eso está bien. Pero también ha abierto la puerta a una idea tan extendida como peligrosa: que cualquiera puede hacer publicidad. Y cualquiera puede hacerla. Otra cosa distinta es hacerla bien. Porque el oficio no está en la herramienta. Está en entender qué decir, a quién, por qué y en qué contexto. En construir una idea que no solo funcione, sino que tenga recorrido. En asumir que lo que se comunica tiene consecuencias. Eso no ha cambiado. Pero ahora es más fácil perderlo de vista.

En este entorno donde todo es accesible, el oficio necesita más estructura que nunca. Más reivindicación colectiva de lo que importa, no para proteger lo que fue, sino para dar sentido a lo que está siendo y será dedicarse a la Publicidad. En este reto al que nos enfrentamos, el Colegio de Publicidad y RRPP de la Comunitat Valenciana cobra sentido no como una formalidad, sino como un espacio donde reforzar aquello que no se automatiza: el criterio, la responsabilidad y la defensa de una profesión que no puede reducirse a herramientas ni a tendencias.

Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la Comunitat Valenciana