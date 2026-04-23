Una grieta en el relato

El domingo día 12 por la noche sentí que, al menos por un instante, el mundo parecía un lugar más coherente consigo mismo. No me olvidé de las guerras, de sus muertos ni del dolor de la gente. Pero me alegré de que las democracias, incluso heridas y fatigadas, todavía encuentren dentro de sí la fuerza para corregir las derivas que amenazan su propio fundamento.

Víctor Orbán (una suerte de caballo de Troya del iliberalismo dentro de la arquitectura europea) era desalojado del poder. Sentí que aquello no era un detalle menor ni una anécdota doméstica, sino una grieta en un relato que había ido normalizándose con peligrosa naturalidad. Deseé que fuera un paso más en un camino que por momentos parecía difuminarse. Y supe, al instante, que no todos estarían satisfechos.

Porque Orbán no era un actor aislado. Era una pieza funcional en un tablero más amplio. Un peón para un Trump y un Putin que, desde sus esquinas, convergen en la erosión del liberalismo democrático como horizonte compartido. Era también un modelo para liderazgos como el de Abascal y de determinadas derechas que flirtean con la tentación de la simplificación moral, del enemigo interior y de la política reducida a trinchera.

Frente a ello, Europa volvía a aparecer no solo como un espacio institucional, sino como una idea histórica que se resiste a ser reducida. Me vino a la memoria Ortega, su Revista de Occidente y su idea del hombre masa. Aquel intento de insertar a España en el continente, aquella advertencia ante el riesgo de una sociedad donde lo inmediato y lo emocional se anteponen al pensamiento crítico.

Fui consciente de que la advertencia del maestro resuena hoy con una fuerza incómoda. Porque los populismos contemporáneos prosperan en ese terreno: el de la emoción convertida en programa, el de la identidad convertida en arma, el de la simplificación como método de poder. Construyen su relato desde la negatividad y la oposición permanente: pueblo contra élites, nación contra Europa, pureza contra pluralidad. Una narrativa que empobrece el debate y erosiona la democracia.

Llegué a sentir una mezcla de alivio y de inquietud, porque, ante la certeza de que la democracia sigue teniendo capacidad de reacción, también era consciente de que ello no es un mecanismo automático ni garantizado. Requiere conciencia, decisión y ciudadanos que no renuncien al juicio propio.

Y tuve más claro que nunca que Europa no puede seguir entendida como un actor secundario ni como una muleta de nadie, sino como proyecto vivo que ejerza un liderazgo político y moral en un mundo que oscila entre la fragmentación y el autoritarismo.

Aquella noche sentí que todavía es posible (aunque sea a destellos) que la historia no avance solo hacia la renuncia o el cansancio, sino también hacia la reafirmación. Que incluso en tiempos inciertos como el actual, lo que parece perdido puede, de algún modo, volver a abrirse paso.

Profesor de Filosofía