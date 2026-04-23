Herencias para tener una vivienda

Acceder a una vivienda en nuestra provincia se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano para una parte importante de la población joven. Y no es solo una cuestión de percepción. Los datos reflejan un cambio evidente en la forma en que se llega a la propiedad, y ese cambio pasa, en muchos casos, por la ayuda familiar. Con precios al alza y una capacidad de ahorro limitada, la idea de comprar un piso únicamente con recursos propios resulta, para muchos menores de 30 años, poco menos que inalcanzable. La consecuencia más visible es el retraso en la emancipación, pero hay otras menos evidentes que afectan a la estructura social y económica en su conjunto.

En este escenario, las donaciones de padres a hijos es ya la vía habitual de acceso a la vivienda. El incremento registrado en los últimos años no parece casual. Coincide, por un lado, con el encarecimiento del mercado inmobiliario y, por otro, con la introducción de incentivos fiscales que han facilitado este tipo de operaciones. El resultado es claro: cada vez más familias optan por adelantar parte del patrimonio a sus hijos para que puedan dar el paso de comprar. No se trata tanto de una estrategia de planificación patrimonial como de una respuesta directa a un problema que el mercado, por sí solo, no está resolviendo.

Las cifras nos ayudan a dimensionar este fenómeno. En apenas unos años, las donaciones de viviendas se han más que duplicado, hasta situarse en torno a las dos diarias en la provincia, mientras que las aportaciones económicas han seguido una trayectoria aún más pronunciada. Este último dato es especialmente significativo, porque apunta a una realidad concreta: no se trata tanto de heredar una casa como de recibir el dinero necesario para poder acceder a una. Y ese dinero no es poco. En Castellón, la media ronda los 80.000 euros, una cantidad que difícilmente puede reunirse en un contexto laboral marcado por salarios contenidos.

Todo ello tiene consecuencias directas en quién puede comprar y cuándo. La edad media de los compradores se mantiene elevada, rondando los 50 años, y el peso de los jóvenes en el mercado sigue siendo reducido.oy, comprar una vivienda antes de los 30 años es una excepción, y suele estar vinculada a algún tipo de apoyo previo. En paralelo, crece el peso de los mayores de 40 años entre los nuevos propietarios, lo que evidencia que el acceso se retrasa y se concentra en perfiles con mayor estabilidad.

Las políticas públicas, por su parte, han contribuido a facilitar estas transferencias mediante bonificaciones fiscales, lo que ha favorecido el aumento de las donaciones. Sin embargo, estas medidas no inciden directamente en el problema de fondo, que sigue siendo la dificultad de acceso a la vivienda por parte de quienes no cuentan con apoyo familiar. Castellón es fiel reflejo de una tendencia que se repite en el conjunto de la Comunitat Valenciana. La cuestión de fondo es que los datos permiten observar con bastante claridad hacia dónde se está desplazando el modelo.

La vivienda, que durante años fue un objetivo alcanzable a través del esfuerzo individual y el crédito, depende ahora en mayor medida del entorno familiar. Y mientras esa siga siendo la vía principal de acceso para muchos jóvenes, la igualdad de oportunidades en el mercado inmobiliario seguirá siendo, en buena medida, una aspiración más que una realidad.