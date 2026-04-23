Opinión | A FONDO
L’Alcora creix en benestar i serveis
Si la setmana passada desgranava amb detall la pota urbanística del pla l’Alcora Creix, hui vull completar eixa visió centrant-me en la seua vessant social. Perquè, per a aquest equip de govern, ambdues facetes són pilars fonamentals i inseparables d’una mateixa estratègia de futur. Transformar el poble implica actuar sobre els carrers i renovar el paviment, però també dotar cada barri de la utilitat que aporten els serveis i les infraestructures que estan dissenyades per a donar cobertura a les persones. Tenim molt clar que aquest compromís de creixement no seria efectiu si no anara acompanyat d’inversions, pressupostos i fets concrets que la ciutadania puga percebre directament.
No estem davant d’un conjunt d’actuacions aïllades o de pegats d’última hora per a omplir un calendari electoral. El que estem desplegant és una manera d’entendre la gestió pública. Una visió que posa el focus en allò que realment importa i que assumeix que hi ha decisions que, encara que no siguen les més ràpides de tramitar ni les més senzilles d’explicar, són les que realment marquen la diferència en la qualitat de vida a llarg termini. Durant els últims anys, a l’Alcora hem avançat en serveis socials amb passos ferms i decidits. El centre de dia és, hui, una mostra inqüestionable del camí recorregut. Es tracta d’un servei útil, pròxim i plenament consolidat que dona resposta diària a moltes famílies i que s’ha convertit en una peça fonamental i insubstituïble dins de la nostra xarxa assistencial local.
Noves demandes socials
Partint d’aquesta base ja consolidada, el nostre deure és continuar detectant les noves demandes de la societat. L’escolta activa i el contacte amb la realitat del municipi ens indicaven que calia fer un pas més per a cobrir tot l’espectre de necessitats de les nostres famílies, i un dels projectes més esperats és, sense dubte, el de la futura residència per a persones majors. No ha sigut un camí fàcil ni exempt d’obstacles. La compra dels terrenys de l’antiga fàbrica Sanchis ha requerit temps, una negociació minuciosa, treball constant i molta perseverança. Però també ha sigut una decisió clau i estratègica. Parlem d’un emplaçament idoni, cèntric i accessible, que ens permet començar a donar forma a una resposta real.
Ara, sota el paraigua de l’Alcora Creix, fem un pas de gegant. El pla contempla l’enderrocament d’aquesta antiga estructura industrial, una actuació que és imprescindible tant per a eliminar una situació de risc i degradació en ple nucli urbà com per a preparar el terreny (literalment i metafòricament) per a la construcció de la residència. En aquest punt, la intervenció urbanística es fusiona amb l’objectiu social. No és només una obra de demolició; és el primer pas cap a una infraestructura que ha de garantir dignitat, proximitat i una qualitat de vida òptima per als nostres majors. Perquè, al final, de què estem parlant? Parlem de la llibertat de poder envellir al teu poble, sense haver de marxar lluny de la família i dels records, cuidant com es mereixen a aquells que, amb el seu esforç van construir l’Alcora que gaudim hui.
Benestar animal
Aquest creixement social, però, no pot ser estanc; entenem que el benestar d’un poble també es mesura per la seua capacitat d’empatia i de respecte cap a tot el seu entorn. En aquesta línia, l’Alcora continua avançant en benestar animal des d’un model que ja és un referent a la província. Un model basat en la protecció integral i en la sensibilitat ciutadana que ara, amb l’Alcora Creix, fa un salt qualitatiu. I és que, una de les actuacions d’aquest pla és la creació d’un centre temporal de benestar animal, que no serà només un refugi a l’ús, sinó que incorporarà una atenció específica i pionera per al món felí.
El benestar és també sostenibilitat i eficiència en el servei públic. Una de les decisions més importants d’aquest final d’any serà l’assumpció de la gestió directa de l’ecoparc per part de l’Ajuntament. Aquesta no és una decisió burocràtica, és una decisió de proximitat. Gestionar directament aquest servei ens permetrà millorar-ne la qualitat, adaptar-lo a les necessitats reals del poble i reforçar una gestió més eficient. És, novament, posar l’administració al servei del veí, facilitant el reciclatge i el manteniment del nostre entorn natural.
Som plenament conscients que créixer no és només fer més coses, ni fer-les més grans. Créixer és saber en què invertir cada euro públic, en què prioritzar els recursos de tots i on posar el cor i l’esforç per a millorar la vida de la gent. I a l’Alcora, ho tenim més clar que mai: créixer és cuidar.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
