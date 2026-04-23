Oropesa del Mar, preparada para pedalear en grande

Este fin de semana, Oropesa del Mar vuelve a situarse en el mapa del deporte con la celebración de la esperada Mediterranean Epic Gran Fondo, una cita que no solo destaca por su exigencia deportiva, sino también por su capacidad para unir a ciclistas de Oropesa con ciclistas de otros lugares de España y también internacionales, amantes del ciclismo en torno a un mismo objetivo: disfrutar del deporte en un entorno privilegiado.

Como concejal de Deportes, no puedo sino mostrar mi satisfacción y orgullo ante la participación de más de 40 ciclistas del Club Ciclista de Oropesa, un reflejo claro del compromiso, la constancia y el talento deportivo que existe en nuestro municipio. Estos deportistas no solo competirán, sino que representarán los valores que queremos promover desde esta concejalía: esfuerzo, superación y compañerismo.

La Mediterranean Epic Gran Fondo es mucho más que una prueba deportiva. Es un motor de dinamización social y económica, que atrae a numerosos visitantes y posiciona a Oropesa como un destino de referencia de turismo deportivo. Más de 3.000 ciclistas se darán cita este fin de semana para conocer nuestro entorno natural. La implicación del Ayuntamiento y el tejido asociativo hacen posible que eventos de esta magnitud sean un éxito.

Quiero también poner en valor el trabajo de los organizadores, voluntarios y cuerpos de seguridad, cuya labor es fundamental para garantizar que todo transcurra con normalidad. Sin ellos, sería imposible acoger una prueba de estas características.

Hábitos saludables

Desde el Ayuntamiento seguimos apostando firmemente por el deporte como herramienta de cohesión social y promoción de hábitos de vida saludables. Ver a tantos deportistas implicados, reafirma que estamos trabajando para unir deporte con turismo y así conseguir visibilizar nuestro municipio.

Invito a vecinos y visitantes a disfrutar del ambiente, a salir a la calle y a apoyar a nuestros ciclistas. Este fin de semana, Oropesa del Mar no solo acoge una gran prueba deportiva: late con más fuerza que nunca al ritmo del deporte.

Concejala de Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Orpesa