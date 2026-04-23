Opinión | LA RÚBRICA
Promeses de l’Hospital
Era desembre del 2024 i el portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament, Sergio Toledo, afirmava contundent en una tertúlia radiofònica que la Conselleria ja tenia tots els terrenys adquirits per al nou Hospital General de Castelló, i ja de pas, ens acusava a l’oposició de no haver-nos coordinat amb l’anterior govern, cosa que ara segons ell, amb PP sí que passava.
Ara, fa un parell de setmanes, el Conseller de Sanitat desmentia un altra vegada al número dos de Carrasco, qui una vegada més, havia mentit a tot el poble de Castelló, afirmant coses que senzillament no són certes, són falses o són mentida.
En tot aquest temps no escoltaran mai a Toledo demanar disculpes per haver-nos mentit, però bé, si pensem l’actitud del PP en la Generalitat amb Mazón, el Consell i tot el partit darrere, tampoc és d’estranyar.
Jo he de dir que em molesta i molt la mentida, i més en aquest tema, doncs vam ser Compromís qui en setembre del 2022 vam posar damunt la taula la necessitat d’un nou Hospital General de Castelló, amb habitacions d’ús individual, com tenen La Fe o La Plana i amb el personal suficient per una assistència sanitària de qualitat.
Jo tinc molt clar que en aquest tema hem de remar tots junts, que açò no va de sigles, va de defensar els interessos de Castelló i les seues comarques. En definitiva, defensar els interessos de totes i tots. I per fer això calen menys promeses i més certeses, però tres anys després des de l’inici de la legislatura, ni els terrenys per fer l’hospital han sabut comprar aquest desgovern.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
