Ábalos, la vergüenza que no cesa

Esmorzaba el otro día con varios exdirigentes socialistas de hace muchos años (de los que se autoperciben ya como jarrones chinos) cuando, entre varios temas de repaso general, llegamos al siempre vergonzoso caso Ábalos. Si gran parte de la carrera política del exministro valenciano ya generaba sonrojo cuando todo lo que se sospechaba no era más que eso, una mera sospecha, lo que ha ocurrido en los últimos años no solo revuelve el estómago incluso al más patán del universo sino que, además, prolonga el espectáculo hasta en propia y solemne sede judicial. Escuchar, leer o ver cómo van desfilando frente al tribunal decenas de personas que hablan de viajes gratis, prostitución, chalets, mordidas o remuneraciones por trabajos nunca realizados con los rostros cubiertos con pañuelos o inmensas gafas de sol despierta sonoras carcajadas si se tratara de un vodevil de baja clase y calidad narrativa. Pero no, no se trata de eso. Se trata de algo más zafio e indignante: se trata del saqueo del dinero general para la buena vida de unos pocos.

En el fondo de todo esto hay mucho, y harían faltan cientos de divanes para psicoanalizar la mente y el estómago de las decenas de personas que participaron en las movidas del exministro desde hace tiempo. Aunque, para ser justos, tengo que reconocer el ojo clínico de un concejal de pueblo muy trabajador que me resumió todo este sainete con una frase repleta de sentido común: cuidado con quien nunca haya trabajado fuera de la política en toda su vida. Cuidado. No solo por el hecho de que nunca nadie sabrá si hubiera sido capaz de sobrevivir en el ecosistema salvaje en que el vivimos el resto de mortales (hacer un simple trámite, ir a comprar tu mismo ciertas cosas, sacarte un billete de avión, viajar en metro...) y hubiera podido desenvolverse en una empresa, por ejemplo, sino porque, además, este sujeto o sujeta hará todo lo posible para no perder su privilegiado estilo de vida en el que nunca tuvo que demostrar nada.

Me vienen a la cabeza un sinfín de nombres de cargos públicos que empezaron muy jóvenes en la cosa de la res publica, con coche oficial, asesores que les gestionan todos los papeleos (hasta la compra de la merienda), despacho desde antes de los 30 y con la gestión de presupuestos de cantidades mareantes en sus manos. ¿Quiere decir esto que todo lo de Ábalos tiene que ver con que nunca tuvo oficio ni beneficio? No, obviamente. Pero un poco sí. Porque, por un lado, es verdad que hay que disponer de la desvergüenza suficiente para creerse por encima de los otros, pero por otro, no tener salida más allá del cargo político (y conozco casos cercanos muy escandalosos) convierte a muchas almas humanas en feroces dependientes de la nómina pública, por la cual venden valores, proyectos y creencias. No solo el caso de las mascarillas está en boga estos meses. Kitchen también está dejando descorazonadores titulares aunque, eso sí, al PP siempre hay que reconocerle más estilo en todo, en los trajes y en el destino suizo de lo robado. Sea como fuere, los titulares de ambas corruptelas nos dan pistas sobre lo vivido en este país durante mucho tiempo. Algo que esperemos, no se vuelva a repetir, aunque por esto me llamen ingenua.

Periodista