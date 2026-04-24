Una Casa de la Cultura del siglo XXI

La reapertura de las puertas de la Casa de la Cultura nos permite brindar a los almassorins un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Almassora y que, tras una profunda transformación, vuelve a latir con más fuerza que nunca. Tras una reforma integral, damos un paso más allá, ya que no solo lo hemos modernizado, sino que lo hemos preparado para responder a las necesidades del presente y a los desafíos del futuro. Esta actuación, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión importante de más de 2,5 millones de euros, pero, sobre todo, una apuesta decidida por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Mejoras

La accesibilidad, con la incorporación de un ascensor panorámico, la eficiencia energética y la creación de nuevos espacios polivalentes son avances que garantizan que la cultura sea realmente para todos.

La nueva Casa de la Cultura es ahora un espacio más abierto, más versátil y más cercano. Un lugar donde caben todas las expresiones culturales, donde las asociaciones encuentran su casa y donde la ciudadanía puede participar, aprender y disfrutar. Pero hemos querido ir más allá.

Por primera vez, incorporamos un espacio dedicado al emprendimiento, concebido como punto de encuentro para el talento, la innovación y la creación de nuevas oportunidades. Porque entendemos que la cultura y el desarrollo económico no son caminos separados, sino dos realidades que pueden y deben caminar juntas. Apostar por el talento local es apostar por el futuro de Almassora.

Un lugar vivo

Este nuevo espacio nace con la vocación de generar sinergias, de impulsar ideas y de acompañar a quienes quieren emprender, crecer y aportar valor a nuestro municipio. Queremos que sea un lugar vivo, dinámico, en constante evolución.

Porque cuando invertimos en cultura, invertimos en convivencia. Cuando apostamos por el talento, apostamos por oportunidades. Y cuando abrimos espacios como este, estamos abriendo puertas al futuro. Almassora abre las puertas de una moderna y funcional Casa de la Cultura. Y con ella, ganamos todos.

Alcaldesa de Almassora