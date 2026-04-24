El fugitivo Carles Puigdemont ha salido en tromba contra dos consagrados artistas barceloneses: el escritor Eduardo Mendoza y el diseñador Javier Mariscal. El autor de La ciudad de los prodigios, entre otras admiradas obras, cree conveniente que la fiesta literaria de la Diada de Sant Jordi pase a denominarse Día del Libro, como en el resto de España. Mendoza tuvo, a ojos del independentismo de aldea, el traidor atrevimiento de justificar el cambio utilizando su genial socarronería diciendo que el patrón de Cataluña «no pinta nada» por no tener relación alguna con la literatura.

El barcelonés abundó en la polémica exhibiendo su característico sentido del humor, refiriéndose a la personalidad del santo: «Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer». Mariscal respaldó al literato, con lo cual los ánimos de los separatistas se han ido exacerbando al punto de que Puigdemont ha sacado a pasear el fantasma del dictador para señalar a Mendoza y Mariscal como «quienes vivieron con amargura la eclosión de la catalanidad después de la muerte de Franco y nunca lo digirieron». El portavoz de Junts en el Senado, Pujol, ha coreado a su jefe elevando los calificativos hacia los señalados con las lindezas de «cobardes» y «mala gente».

Más allá van las juventudes de Junts, solicitando a Illa le sea retirada a Mendoza la Creu de Sant Jordi, orquestando una campaña de desprestigio contra el universal escritor. Algunos descerebrados hablan de quemar libros del Premio Cervantes en la noche de San Juan. Recua de papanatas ágrafos.

Periodista y escritor