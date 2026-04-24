Días después de la victoria de Meloni, el filósofo italiano Antonio Scurati aprovechó los Rencontres de Genève para preguntarse: ¿Qué ha pasado 200 años después de la Revolución Francesa para que se estén perdiendo los valores de la Ilustración? Se refería, imagino, a la pérdida de los valores que construyeron las democracias modernas, los derechos humanos, la secularización de las sociedades… ¿Qué ha pasado (seguía preguntándose) para que después de derrotar al fascismo en la II Guerra Mundial ha vuelto a renacer en casi todos los países de la Unión Europea? ¿Qué ha pasado para que frente a un concepto de historia como algo colectivo y, una idea de democracia con componentes antifascistas, aparezca un vergonzoso, poco comprometido y apenas fecundo individualismo?

El problema es que, por desgracia, es cierto que el neofascismo está ahí. No cabe la menor duda y, además, resulta fácil identificar sus signos y características: se comunican con frases cortas y elementales, pero con violencia; no tienen programa alternativo; apelan al miedo y al odio, pero nunca a la esperanza; son enemigos del parlamento y de la democracia a la que quieren recortar; contaminan a la otra derecha... Pero lo triste es que si buscamos las causas de su proliferación nos encontraremos a nosotros mismos entre ellas. Posiblemente porque nuestra democracia liberal tiene poca justicia social y en ella aumenta la desigualdad. O dicho de otra forma, está lejos de un diálogo abierto y sincero con la ciudadanía y en manos de élites y castas. La gente ve guerras, tiene dificultades para terminar el mes, resulta difícil el acceso a la vivienda... siente su futuro incierto y buscan protección en el autoritarismo simplón. Más o menos.

Analista político