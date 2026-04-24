Prioridad nacional. Son dos palabras que marcan esta semana la actualidad política tras los pactos alcanzados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. El polémico concepto que defiende Vox, del que los populares aparentan rehuir, tiene fuerza y suena importante. Uno lo escucha y se imagina que es para tomar decisiones relevantes por el bien de todos.

Pero esta prioridad nacional que nos quieren vender y que empieza a colarse también en el debate en la Comunitat Valenciana no habla de qué hay que hacer primero, sino de para quién. Un gobierno, sea el de España, el de una autonomía o el de un ayuntamiento, está para ordenar urgencias, no para clasificar personas.

Prioridad nacional debería ser que un joven pueda emanciparse sin hipotecar su vida. Que la vivienda deje de ser un lujo disfrazado de derecho. Que quien ha trabajado 40 años no tenga que hacer cuentas a final de mes. Que la dependencia no dependa del código postal ni de la paciencia de una familia agotada.

Prioridad nacional debería ser que los servicios sociales funcionen antes de que fallen. Que las ayudas lleguen antes de que se necesiten con desesperación. Que los impuestos no sean un castigo para unos ni un coladero para otros, sino una herramienta justa para sostener lo común.

Prioridad nacional debería ser rebajar el ruido. Gobernar no es agitar, es ordenar. No es señalar, es resolver. No es dividir a los ciudadanos, sino intentar que quepan todos en un mismo proyecto, aunque piensen distinto. Y vengan de donde vengan, dentro de un marco legal con procesos como el de la regularización.

Un país no se mide por a quién deja fuera, sino por cómo trata a quien está dentro. Y dentro están los que viven, trabajan, cotizan, cuidan, estudian o intentan salir adelante. Reducir la prioridad nacional a una competición de orígenes es una forma pobre de entender la política.

La verdadera prioridad nacional no necesita adjetivos identitarios. Debería notarse en lo cotidiano, en una cita médica que llega a tiempo, en una ayuda que no se retrasa, en un salario que alcanza, en una administración que responde. En un país que funciona. La vida real, esa sí, debería ser siempre la prioridad nacional.

Redactor jefe de Mediterráneo