Trump busca la reelección de Sánchez

El PSOE de toda la vida hubiera recibido la expulsión de la OTAN como una excelente noticia, pero Pedro Sánchez se reclama un socio fiel por lo civil y por lo militar. El frente europeo se le resiste a Donald Trump con tanta fiereza como el iraní. Tras su estrepitoso fracaso en pro de Orbán, el magnate de la Casa Blanca se muestra inasequible al desaliento y dobla la apuesta. Su hostilidad singularizada demuestra que está luchando para mantener al socialismo en la Moncloa, al mismo tiempo que entrega las Malvinas a su querido Milei.

No se necesitaban correos secretos del Pentágono para determinar la animadversión antiespañola de Trump. Desde el comienzo de la guerra, estaba más preocupado por insultar a Sánchez que a los ayatolás.

Entrelazaba su furibundia con verdades como templos, "¿quién va a prohibirme que use las bases españolas?" En una sola comparecencia junto Friedrich Merz, repicó por tres veces contra el Gobierno socialista sin que nadie le provocara, y sin que el alemán disculpara a un miembro de la UE. El vasallo Rutte se desvivió servil por calmar al emperador, pero alguien tiene que pagar el ridículo en Irán.

Odiar a España no ayuda en nada a Trump, pero puede suponer la única vía de salvación de Sánchez, por encima de cumbres de opereta o de entregarse a los BRICs de Rusia. La única incógnita sobre las elecciones generales programadas en 2027 es el margen de la mayoría absoluta de PP/Vox. El correo del Pentágono sobre la expulsión del Paraíso coincide con un CIS catastrófico sobre las andaluzas, en un feudo tradicional del PSOE y con una desafortunada vicepresidenta al frente de las listas. María Jesús Montero es la peor valorada de todos los candidatos, y se mantiene a una distancia sideral de Moreno Bonilla, al borde de la mayoría absoluta. Solo un milagro puede resucitar al sanchismo, y el presidente estadounidense se ha reencarnado últimamente en Jesucristo y en el Rey Salomón. Con todo, ser declarado un país «difícil» puede resultar insuficiente. El gabinete de la Moncloa, compuesto por Sánchez y por él mismo, ha de lograr que la promoción indudable desde Washington cuaje en la expulsión patriótica de la OTAN.